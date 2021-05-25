Đầu tháng 5 âm lịch: 3 con giáp SIÊU GIÀU, SIÊU MAY MẮN, hồng phúc ngập tràn cả họ cùng hưởng

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Dậu cho biết, trong thời gian cuối tháng 4 âm lịch, bước sang đầu tháng 5 âm lịch, người tuổi Dậu có sự thay đổi rõ nét trong vận trình tài lộc của mình. Dậu vốn không quá giàu có, nay bỗng nhiên lại hốt vàng hốt bạc liên tục, thu nhập cao ngất ngưởng khiến con giáp này cũng không thể tin đây là sự thật.

Về phương diện sự nghiệp, Dậu có đột phá mới, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Trước đó, con giáp này từng có tư tưởng chán nản, muốn từ bỏ công việc, nhưng nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ, ủng hộ, thêm sự cố gắng của Dậu vì tương lai nên công việc ngày càng khởi sắc, tháng 5 âm lịch tới đây có thể có cơ hội thăng tiến lớn.

Mùi có một đường tài vận khá tốt, phát triển theo hướng đi lên thẳng đứng trong thời gian đầu tháng 5 âm lịch. Về công việc, Mùi gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, được khen ngợi hết nấc. Nhưng để công danh có thể rộng mở hơn, Mùi nên đặt ra cho mình những mục tiêu xa hơn, lớn hơn hiện tại.

Công việc hiện tại đã có nhiều thành tích, nhưng Mùi vẫn cần tập trung phát triển để đi đến thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cục diện tam hợp chiếu rọi vào Tỵ trong đầu tháng 5 âm lịch giúp con giáp này làm gì cũng thuận lợi, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền vô như nước. Tỵ tranh thủ cơ hội này mà hốt trọn tài lộc trong thiên hạ, chẳng mấy chốc mà giàu nứt đố đổ vách.

Đầu tháng 5 âm lịch là cơ hội tốt để Tỵ kiếm ra số tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Tỵ bản tính tốt đẹp, nhưng đôi khi lại hơi nóng nảy, dễ sinh thị phi khi gặp chuyện. Trong thời gian tháng 5 âm lịch này, một vài chuyện rắc rối có thể xảy ra, nhưng Tỵ dù có thế nào vẫn phải cố gắng kiềm chế hết sức, để tránh hậu họa khó lường.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.