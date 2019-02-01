Những cách ứng xử thông minh nhất khi chồng đòi ly hôn

Bạn cần phải hỏi rõ nguyên nhân vì sao chồng muốn ly hôn với mình? Là do chồng có người mới hay là vì vợ chồng bạn vừa mới cãi nhau, xảy ra mâu thuẫn, xích mích chưa có cách giải quyết ổn thỏa. Hay nguyên nhân đến từ chính bạn? Việc tìm ra nguyên nhân sẽ giúp bạn biết được vì sao chồng lại có ý định ly hôn. Từ đó bạn sẽ có cách ứng xử thông minh, khôn khéo và phù hợp nhất.

Nếu một ngày nào đó tự nhiên chồng đòi ly hôn thì bạn hãy hết sức bình tĩnh, không nên nổi giận mà có những cư xử và hành động dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Với nguyên nhân này thì không đáng lo ngại. Bởi rất nhiều người chồng có tính hay giận dỗi nên thường nói ly hôn chỉ để giải tỏa tâm trạng và đôi khi đó chỉ là cái thói quen nhất thời. Vì thế trong trường hợp này bạn hãy tìm cách để chồng bớt giận như nấu những món chồng thích, khen ngợi chồng nhiều hơn, dành tặng chồng một món quà nào đó hay đơn giản hơn là chủ động trong chuyện yêu.

Chắc chắn những việc này của bạn sẽ khiến chồng cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hết muốn ly hôn ngay lập tức. Sau đó cả hai cần có thời gian để ngồi lại nói chuyện giải quyết hết những mâu thuẫn, xích mích và tìm ra tiếng nói chung của mọi vấn đề.

Ứng xử thông minh khi chồng đòi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng đòi ly hôn phải làm sao nếu nguyên nhân từ chính người vợ:

Đôi khi những người chồng cảm thấy áp lực, mệt mỏi khi suốt ngày thấy vợ cằn nhằn, than vãn mỗi lúc tan sở về nhà. Hoặc có những người chồng cảm thấy vợ không biết chăm sóc bản thân cứ lôi thôi lếch thếch… cũng khiến người chồng chán nản. Hay người vợ so sánh chồng với những người khác, chê bai và khinh thường chồng… cũng là nguyên nhân khiến người chồng muốn ly hôn.

Nếu nguyên nhân chồng đòi ly hôn vì chính tính cách, thái độ và cách ứng xử của người vợ thì bạn cần nhìn nhận lại bản thân xem có làm gì quá đáng, không phải với chồng hay không. Từ đó sẽ điều chỉnh hành vi, thái độ, cách ứng xử với chồng. Bởi hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc khi cả hai tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ với nhau.

Vì thế thay vì cằn nhằn, trách móc bạn hãy mở lòng và dành thời gian để hiểu chồng hơn. Cả hai vợ chồng cần chia sẻ với nhau nhiều hơn, dành nhiều thời gian để cùng hiểu nhau, tránh những bức xúc trong lòng kìm nén dễ làm cho chồng có ý định ly hôn.

Chồng đòi ly hôn phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra chị em cũng nên nhìn lại bản thân và hãy dành thời gian để chăm sóc, làm đẹp cho mình. Đây vừa là cách giúp chị em xinh đẹp, tự tin hơn vừa là giải pháp níu giữ chồng để hôn nhân luôn hạnh phúc. Bởi bất cứ người chồng nào cũng muốn vợ mình luôn xinh đẹp, nổi bật để hãnh diện mỗi khi đi cùng, để tự hào khi giới thiệu với mọi người và muốn về ngay mỗi khi tan làm.

Chồng đòi ly hôn phải làm sao khi chồng đã có người mới

Nếu chồng bạn có người mới bên ngoài và muốn ly hôn với vợ để có thể tự do, thoải mái đến với người mới thì bạn cũng không nên vội vàng buông bỏ. Thay vào đó hãy cùng chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, ôn lại kỷ niệm giữa hai người, gợi nhắc những khoảng thời gian đẹp mà cả hai đã trải qua. Thậm chí là nhờ bố mẹ chồng, anh em bên nhà chồng khuyên nhủ anh ấy.

Khi đã áp dụng mọi cách mà chồng vẫn quyết định ly hôn thì tốt nhất chị em đừng nên níu kéo thêm nữa vì người tổn thương vẫn sẽ là phụ nữ mà thôi. Hãy mạnh dạn buông bỏ và sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật xinh đẹp để cho người đàn ông phụ bạc biết rằng bạn vẫn sống tốt, hạnh phúc hơn rất nhiều ngay cả khi không có anh ta bên cạnh.