Dấu hiệu nhận biết đàn ông gia trưởng phụ nữ chớ dại mà yêu

Tư vấn hôn nhân 27/07/2018 09:46

Dù có cố gắng che đậy đến mấy thì những dấu hiệu nhận biết dưới đây sẽ tố cáo ngay một người đàn ông có tính cách gia trưởng hay không.

Phụ nữ sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu ở bên một người đàn ông thực sự yêu thương và đủ mạnh mẽ để che chở. Nhưng khi sự mạnh mẽ ấy vượt quá giới hạn và trở thành thế lực “đàn áp” người phụ nữ thì chắc hẳn sẽ không còn hạnh phúc nữa mà là cơn ác mộng trong tình yêu.

Những dấu hiệu nhận biết đàn ông gia trưởng dưới đây sẽ giúp chị em phụ nữ “vạch mặt” đàn ông có tính gia trưởng độc đoán. Tránh được thì tốt còn nếu mơ mộng tình yêu có thể hóa giải, làm thay đổi một anh chàng có tính gia trưởng thì tức là bạn đang tự chuốc lấy bất hạnh cho cuộc đời mình đấy nhé.

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Đàn ông gia trưởng có thể dễ dàng nhận biết qua một vài dấu hiệu phổ biến

Hay ghen tuông một cách vô căn cứ

Ghen tuông là gia vị làm cho tình yêu thêm sâu đậm. Không thể phủ nhận việc thấy chàng ghen đáng yêu và thú vị đến nhường nào.

Tuy nhiên, ghen tuông thái quá lại đem đến một hiệu ứng ngược lại. Yêu một người đàn ông gia trưởng là chấp nhận bị ghen tuông bất cứ lúc nào, nhiều khi vô lý nhưng vẫn phải chịu đựng cho qua.

Chẳng may bạn cười đùa hay đáp lại lời nói của một chàng trai nào khác, anh ấy sẽ lập tức nổi cơn ghen mà chẳng cần biết đúng sai. Đôi khi mặc kệ bạn mất mặt trước người khác, anh ấy sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc hay tự trọng của bạn mà chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm xúc tức thời của mình.

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Đàn ông gia trưởng thể hiện sự ích kỷ thái quá khi ghen tuông

Thậm chí khi thấy oan ức phản ứng lại, anh ta chẳng mảy may suy nghĩ lại mà có khi còn cho rằng bạn “có tật giật mình” đâm ra mắng mỏ bạn nhiều và dữ dội hơn. Ghen tuông trong tình yêu là thể hiện mối quan hệ sở hữu, khẳng định chúng ta là một cặp, nhưng đối với đàn ông gia trưởng ích kỷ, ghen tuông chỉ để thỏa mãn sự khó chịu khi nhìn thấy bạn vui vẻ với một người khác mà thôi.

Quan tâm đến nhường nào vẫn chưa đủ

Đàn ông gia trưởng thường chỉ coi mình là trung tâm, yêu anh ấy, bạn phải gồng mình là người luôn quan tâm chăm sóc để anh ấy không cảm thấy bị bỏ rơi, không cảm thấy bạn chưa dành nhiều thời gian cho việc yêu thương anh ấy.

Dấu hiệu nhận biết đàn ông gia trưởng phụ nữ chớ dại mà yêu - Ảnh 3

Quan tâm bao nhiêu cũng là chưa đủ với anh chàng gia trưởng

Dù cho bạn quan tâm đến nhường nào nhưng vẫn chỉ có chừng mực vì còn công việc và nhiều mối quan hệ khác. Anh ấy sẽ cho đó là bạn chưa quan tâm anh ấy. Khi yêu một người mà chỉ đòi hỏi nhận được tình cảm từ một phía, chẳng phải người còn lại sẽ thật mệt mỏi và cảm thấy áp lực hay sao?

Luôn muốn kiểm soát bạn

Người đàn ông gia trưởng sẽ luôn muốn nắm trong tay quyền kiểm soát người mình yêu. Ngoài việc thỉnh thoảng thích xem trộm điện thoại của bạn, anh chàng gia trưởng còn có nhiều sở thích kiểm soát người yêu mọi lúc mọi nơi bằng nhiều phương thức khác nhau.

Dấu hiệu nhận biết đàn ông gia trưởng phụ nữ chớ dại mà yêu - Ảnh 4

Đàn ông gia trưởng luôn muốn khẳng định quyền sở hữu bằng việc kiểm soát người yêu

Chẳng hạn như gọi điện, khi bạn có việc hoặc đi giao lưu với bạn bè, kể cả khi đã “báo cáo” với chàng cũng vẫn khiến chàng đa nghi suy đoán linh tinh. Do vậy, bất kể bạn đi đâu, làm gì, chàng sẽ luôn dành thời gian để gọi điện thoại và nhắn tin cho bạn mọi nơi, mọi lúc.

Đừng dại dột bỏ lơ tin nhắn hỏi han của chàng vì có thể điều đó sẽ bị quy vào việc bạn không quan tâm người yêu hoặc chàng sẽ lại nổi cơn ghen tuông hoặc hờn dỗi cho xem.

Can thiệp vào mối quan hệ khác của bạn

Không kể các mối quan hệ với bạn bè khác giới, ngay cả mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là anh em họ hàng,... bất kể ai cũng sẽ được chàng theo dõi và nắm tường tận thông tin. Việc người yêu giành mọi quyền kiểm soát và can thiệp vào các mối quan hệ không phải là sự che chở, bảo vệ người mình yêu mà là sự độc đoán khiến bạn phải phụ thuộc và mất đi quyền tự do cá nhân.

Đôi khi anh chàng còn xét nét việc bạn khen ngợi một ai đó trước mặt anh ấy. Đừng quên, một anh chàng gia trưởng sẽ thích được là trung tâm của lời khen và luôn coi mình là một mẫu người hoàn hảo.

Không khó để nhận biết một anh chàng có tính gia trưởng, nhưng nếu bạn vẫn chấp nhận đi theo tiếng gọi của tình yêu, hãy chú ý cách cư xử để tránh cãi vã, giữ cho mối quan hệ luôn bền chặt nhé!

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Tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn trong gia đình đều phải nghe sự sắp xếp của anh. Tôi cảm giác như mình chỉ là “người ăn kẻ ở” trong nhà. Chán vì chồng gia trưởng, đôi khi chỉ muốn ly hôn cho nhẹ gánh.

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