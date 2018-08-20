Cách từ chối chuyện ấy với bạn trai khôn khéo nhất không làm ảnh hưởng tới tình yêu

Tư vấn hôn nhân 20/08/2018 13:53

Đứng trước những lời đòi hỏi thể xác chính đáng sau thời gian dài hẹn hò, nếu bản thân vẫn chưa sẵn sàng 'cho đi', con gái phải biết cách từ chối khéo chuyện ấy với bạn trai để khỏi làm mất lòng anh ấy.

Con gái có vô số cách để có thể từ chối chuyện ấy với bạn trai mà không làm cho chàng tự ái hay suy nghĩ khác về mình. Từ chối chuyện ấy trong thời gian đầu yêu nhau là chính đáng, nhưng khi đã yêu và có một thời gian dài tìm hiểu nhau rồi thì lại rất khó để nói không với quan hệ trước hôn nhân.

Nhưng con gái đừng vì muốn chiều lòng người yêu mà chấp nhận chuyện ấy trong khi lòng mình chưa thực sự muốn. Hãy cân nhắc kỹ trước những đòi hỏi của người yêu và áp dụng những cách sau để vừa có thể né tránh một cách thật khéo léo, vừa giữ mình.

Cách từ chối chuyện ấy với bạn trai khôn khéo nhất không làm ảnh hưởng tới tình yêu - Ảnh 1

Con gái phải biết cách từ chối chuyện ấy nếu bản thân chưa thực sự sẵn sàng

Nói với chàng rằng mình chưa sẵn sàng

Trong chuyện tình cảm, người con gái khá e dè chuyện ấy trước hôn nhân vì lo sợ tình cảm không được lâu bền, có thể chính mình là người thiệt thòi nhất. Có nhiều cuộc tình chóng vánh tan vỡ sau khi làm chuyện ấy, khiến người con gái hụt hẫng và mất đi phần quý giá nhất của bản thân.

Quan hệ trước hôn nhân còn dễ gây ra những hậu quả không mong muốn như lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục do chưa tìm hiểu kỹ đối phương hoặc có thai ngoài ý muốn. Nếu cả hai chưa sẵn sàng chuẩn bị cho những điều đó, tốt nhất không nên quan hệ trước hôn nhân.

Cách từ chối chuyện ấy với bạn trai khôn khéo nhất không làm ảnh hưởng tới tình yêu - Ảnh 2

Dù muốn nhưng nếu chưa suy nghĩ và chuẩn bị về chuyện ấy, đừng vội trao thân

Đừng ngại bày tỏ quan điểm của mình về những điều này với người yêu, nhưng hãy truyền đạt lại một cách khéo léo để chàng không mất lòng. Bạn có thể nói rằng mình chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt với chuyện ấy và cần phải có thêm thời gian, cần chàng chứng minh rằng chàng thực sự yêu thương và muốn gắn bó với bạn không chỉ bởi chuyện ấy.

Tuy nhiên cách này chỉ có thể trì hoãn một vài lần đầu, tới những lần sau thì bạn cần phải tìm lý do khác hợp lý hơn vào thời điểm đó.

Tránh hẹn hò ở những nơi vắng vẻ

Khi hẹn hò, nếu không muốn tạo cơ hội cho chàng đòi hỏi chuyện ấy thì tốt nhất cần phải né tránh những nơi vắng vẻ chỉ có hai người như khách sạn, nhà nghỉ, những chuyến du lịch riêng tư, những nơi như nhà riêng của hai bạn.

Có rất nhiều địa điểm riêng tư vừa phải để hai người có thể ôm hoặc trao nhau những nụ hôn, nhưng nếu chưa sẵn sàng, tuyệt đối đừng hẹn hò ở những nơi vắng vẻ tạo điều kiện cho những hành động thân mật đi quá xa.

Cách từ chối chuyện ấy với bạn trai khôn khéo nhất không làm ảnh hưởng tới tình yêu - Ảnh 3

Né tránh những nơi hẹn hò quá riêng tư để hành động không đi quá xa

Hỏi chàng về trách nhiệm sau chuyện ấy

Từ chối chuyện ấy với người đàn ông mà mình yêu thương quả thực không hề dễ dàng. Dù rằng bạn cũng rất muốn nhưng hãy nghĩ đến những trách nhiệm cần phải đối mặt sau chuyện ấy mà mạnh mẽ vững lòng, không để bản thân sa ngã.

Nhiều cô gái lựa chọn cách hỏi chàng: “Liệu sau chuyện ấy anh có cưới em không”. Và nếu như chàng trai do dự thì chắc chắn bạn đã biết đáp án cho mình rồi. Còn nếu chàng thẳng thắn nói có và muốn chuyện ấy sớm hơn vì trước sau gì nó cũng diễn ra thì bạn hãy dựa vào cớ đó để từ chối trao thân cho đến đêm tân hôn. Hãy coi như đó là món quà dành tặng chàng cho đêm tân hôn ý nghĩa.

Cách từ chối chuyện ấy với bạn trai khôn khéo nhất không làm ảnh hưởng tới tình yêu - Ảnh 4

Một người đàn ông đứng đắn sẽ không né tránh trách nhiệm sau chuyện ấy

Ngoài ra, hỏi chàng về chuyện lỡ như có thai ngoài ý muốn sau khi làm chuyện ấy thì liệu rằng chàng sẽ xử lý ra sao, làm cách nào để có thể nuôi con và chịu trách nhiệm với bạn khi mà công việc và cuộc sống còn quá nhiều khó khăn. Nghĩ đến đó thôi có thể chàng sẽ chủ động rút lại lời đề nghị về chuyện ấy.

Con gái đừng ngại bày tỏ quan điểm một cách bóng gió về chuyện ấy với chàng để chàng hiểu được ý muốn của bạn. Từ chối chuyện ấy với bạn trai rất khó và dễ khiến chàng tự ái, do đó, nếu chưa sẵn sàng thì đừng bao giờ tạo điều kiện cho chàng có cơ hội đòi hỏi chuyện ấy.

Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ?

Quan hệ trước hôn nhân - Đúng hay sai hỏi ai cho tỏ?

Tình yêu không có lỗi, lỗi bởi mình yêu. Khi đã yêu rồi, con tim đưa đường dẫn lối, lý trí trở nên mù lòa. Làm sao có thể kiềm chế được cảm giác muốn gần gũi người yêu? Đó là những lời giải thích thường thấy của nhiều người khi đã lỡ quan hệ trước hôn nhân. Nhưng liệu nhắm mắt đưa tay cho tình yêu dẫn lối có phải việc đúng đắn?

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