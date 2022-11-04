Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê

Trang điểm 04/11/2022 14:42

Son đỏ là một trong những sản phẩm làm đẹp thực sự có thể biến đổi khuôn mặt của bạn. Màu sắc vượt thời gian này đã là biểu tượng của quyền lực, đẳng cấp, sang trọng và tự do. Không giống như những món đồ trang điểm khác, son đỏ rất linh hoạt vì nó có thể dùng khi diện những bộ trang phục cơ bản hay khi đi dự những bữa tiệc lộng lẫy.

Nhưng dù là dịp nào đi chăng nữa, bạn có thể chắc chắn rằng việc diện đồ như thế nào sẽ khiến đôi môi của bạn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 1

Khi tô son đỏ, bạn cần nhiều hơn một chút về sắc thái. Đó là lý do tại sao bạn nên biết đến những mẹo giúp bạn thu hút sự chú ý của mọi người nhờ màu sắc vượt thời gian này.

1. Chọn màu son đỏ phù hợp với màu da của bạn

 

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 2

Đối với các tông màu da sáng hơn với tông màu hồng, tốt nhất là bạn nên chọn một thứ gì đó gần với màu đỏ mâm xôi. Ngược lại, nếu màu da của bạn thuộc tông ấm hơn với tông vàng, tốt hơn hết bạn nên chọn tông màu đỏ cam.

2. Trộn các sắc thái khác nhau của màu đỏ

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 3

 

Như bạn có thể biết, màu đỏ có rất nhiều sắc thái, từ cam đến đỏ tía. Nếu bạn đang tìm kiếm một màu son hoàn toàn mới và độc đáo, hãy sáng tạo và thử trộn các loại son môi bạn đã có ở nhà.

3. Tránh những loại son bóng

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 4

 

Để có hiệu quả lâu dài, hãy chọn son môi mờ thay vì son bóng vì chúng dễ bị lem và không giữ được lâu.

4. Tẩy tế bào chết cho môi

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 5

 

Miệng của bạn sẽ thu hút mọi sự chú ý vì đây sẽ là khu vực đặc trưng của ngoại hình, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ da khô hoặc tạp chất trước bằng cách sử dụng chất tẩy tế bào chết tự nhiên cho đôi môi.

Bạn có thể sử dụng hỗn hợp đường và mật ong hoặc đường và dầu ô liu. Trộn các thành phần, xoa bóp hỗn hợp theo chuyển động tròn bằng đầu ngón tay của bạn, rửa sạch, sau đó thoa một ít kem dưỡng ẩm.

5. Kẻ viền môi sau đó tô màu cẩn thận

Tô son đỏ theo cách này, chị em vừa cuốn hút lại nổi bần bật, ai nhìn cũng mê - Ảnh 6

 

Kẻ viền môi bằng chì kẻ viền môi là bước quan trọng mà nhiều người bỏ qua. Bắt đầu bằng cách kẻ một dấu “X” dưới "cung thần Cupid" của đôi môi, sau đó tiếp tục kẻ viền dọc theo đường viền môi và cuối cùng tô phần còn lại của môi. Tất cả các bước này phải được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một cây bút chì kẻ môi. Làm như vậy sẽ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi hơn.

Theo Brightside

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