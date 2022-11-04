8 siêu thực phẩm này đích thị là "cao thủ" tăng sinh collagen, dưỡng tóc, đẹp da, chăm móng tuyệt đỉnh

Trang điểm 04/11/2022 05:33

Khi chúng ta nghĩ về việc cải thiện sức khỏe của tóc, da và móng tay, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta có thể là đến spa làm đẹp với các sản phẩm hứa hẹn giúp chúng ta chắc khỏe móng tay, dài tóc và giữ cho làn da tươi trẻ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm đẹp với chi phí rẻ hơn từ những gì bạn đưa vào cơ thể vì nó cũng rất quan trọng.

Làn da và cơ thể của bạn sẽ phản ánh những gì bạn đang đưa vào cơ thể.

Những loại thực phẩm bạn nên ăn để dưỡng nhan từ móng tay, mái tóc đên làn da

8 siêu thực phẩm này đích thị là 'cao thủ' tăng sinh collagen, dưỡng tóc, đẹp da, chăm móng tuyệt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nghiên cứu về công nghệ làm đẹp đang phát triển, đặc biệt là đối với móng tay và da, nhưng dinh dưỡng có thể là một cách chi phí thấp, ít rủi ro để cố gắng cải thiện sự phát triển của tóc, da và móng từ bên trong.

Dưới đây là những gì một số chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ da liễu khuyên bạn nên đưa vào chế độ ăn uống.

1. Cá béo

Hải sản rất giàu axit béo omega-3 có thể có lợi cho tóc và da. Axit béo omega-3 có thể giúp giảm viêm và mẩn đỏ trên cơ thể và da. Cá baeos cũng là một nguồn giàu protein, vitamin E chống oxy hóa mạnh và biotin, chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất keratin. Hãy ưu ái những loại cá như:

  • Cá hồi
  • Cá trích
  • Cá thu
  • Khoai lang
8 siêu thực phẩm này đích thị là 'cao thủ' tăng sinh collagen, dưỡng tóc, đẹp da, chăm móng tuyệt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang cũng rất giàu carotenoid beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A thúc đẩy sản xuất keratin và cần thiết cho sức khỏe của da và móng.

Chất anthocyanins trong khoai lang tím có đặc tính chống oxy hóa có thể cải thiện tình trạng viêm da. Chất chống oxy hóa cũng có thể giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do, có thể gây lão hóa sớm.

Những người bị thiếu vitamin A có thể nhận thấy những tác động bất lợi trên tóc và da của họ.

2. Các loại hạt 

Một số loại hạt, đặc biệt là hạt hướng dương, là nguồn tốt của: biotin, chất đạm, vitamin E.

Các loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân và quả óc chó cũng tự hào vì giàu vitamin E chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của quá trình oxy hóa,

Vitamin E có các đặc tính chống viêm có thể giúp hấp thụ năng lượng từ tia UV và bảo vệ da khỏi tổn thương và các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy, như nếp nhăn và đốm nắng.

3. Bơ

Bơ rất giàu chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe của da và móng, bao gồm: vitamin C, vitamin A, vitamin E.

Một cốc bơ nghiền hoặc xay nhuyễn chứa 23 miligam vitamin C, 16,1 microgam vitamin A và khoảng 5 miligam vitamin E.

8 siêu thực phẩm này đích thị là 'cao thủ' tăng sinh collagen, dưỡng tóc, đẹp da, chăm móng tuyệt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây và rau quả có liên quan đến sức khỏe làn da và lượng vitamin C thường hấp thụ tốt nhất khi tiêu thụ sản phẩm thực vật. Vitamin C có thể giúp sản xuất collagen và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

4. Trứng

Protein là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe tóc. Tóc của chúng ta được cấu tạo từ một loại protein gọi là keratin, vì vậy chế độ ăn uống không đủ protein có thể khiến tóc dễ gãy rụng. Một quả trứng gần như chứa khoảng bảy gam protein.

5. Rau xanh 

Ăn nhiều rau lá xanh sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tóc, da và móng.

Ví dụ về các loại rau xanh đậm, có lá bao gồm: rau chân vịt, cải xoăn, cải bảy màu.

 

6. Hàu

8 siêu thực phẩm này đích thị là 'cao thủ' tăng sinh collagen, dưỡng tóc, đẹp da, chăm móng tuyệt đỉnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hàu là một nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Kẽm cần thiết cho sự phát triển của tóc và sửa chữa mô. Một chén hàu chứa 97,5 miligam kẽm rất cần thiết cho vẻ đẹp của bạn.

Theo Healthline

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