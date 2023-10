Da trắng dáng xinh, đẹp xuất sắc "thách thức" thời gian nhờ ăn nhiều những thực phẩm siêu lợi dáng dưỡng da này

Stress oxy hóa: Stress oxy hóa có vai trò trong quá trình lão hóa da, đó là một quá trình xảy ra khi các gốc tự do gây ra thiệt hại cho các tế bào của bạn. Các gốc tự do là sản phẩm tự nhiên của quá trình trao đổi chất, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống chế biến cao, uống rượu và hút thuốc.

Thay đổi lối sống giúp làn da của bạn

Bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu trước để nói về bất kỳ mối quan tâm nào về da mà bạn có thể có. Nhưng có những điều khác bạn có thể làm để giúp làn da của mình.

Hãy thoa kem chống nắng, giảm rượu, bỏ thuốc lá và giữ đủ nước. Uống ít rượu dẫn đến ít gốc tự do được tạo ra và ít tổn thương tế bào hơn. Nếu làn da của bạn bị mất nước, hãy cố gắng uống tám cốc nước mỗi ngày có thể giúp ích.

Một chế độ ăn uống nhiều thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh và đường có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe làn da của bạn.

Ăn quá nhiều đường đã qua chế biến hoặc tinh chế và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (sữa, carbohydrate và chất béo không lành mạnh) thực sự có thể gây ra viêm da, kích ứng và nổi mụn và có thể thúc đẩy quá trình lão hóa. Vì vậy, hãy ăn những thực phẩm này một cách điều độ và hãy nhớ rằng: thực phẩm bổ sung không thể thay thế cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Bằng cách ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá béo và các loại đậu, bạn có thể giúp nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài.

Các chất dinh dưỡng có lợi cho làn da của bạn

Các axit béo thiết yếu như omega-3 giúp các tế bào của bạn luôn đủ nước. Ngoài ra, omega-3 có thể giúp giảm viêm trong cơ thể bạn. Chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật có thể giúp bảo vệ tế bào của bạn bằng cách giảm các gốc tự do trong cơ thể. Vậy, thực phẩm nào là nguồn cung cấp omega-3, chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật tốt?

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 cải thiện cholesterol và chống lại chứng viêm. Chúng cũng giúp bảo tồn collagen trong da của bạn và giữ cho nó săn chắc hơn.

Nguồn cung cấp omega-3 hàng đầu là cá. Đây là những ứng cử viên tốt nhất như:

Cá trích.

Cá thu.

Cá hồi.

Cá ngừ (vây xanh và cá ngừ albacore)

Cá mòi.

Nếu bạn không ăn cá, đây là một số lựa chọn có nguồn gốc thực vật để tăng cường omega-3:

Hạt lanh - Tìm hạt lanh xay. Cơ thể bạn không nhận được nhiều chất dinh dưỡng từ hạt lanh nguyên hạt. Trộn hạt lanh xay thành sinh tố , sữa chua hoặc bột yến mạch.

Hạt chia - Hãy thử làm bánh pudding hạt chia, thêm một ít vào sinh tố hoặc làm các thanh granola.

Quả óc chó hoặc hạnh nhân - Tiếp cận với chúng thay vì các loại hạt ăn vặt khác của bạn hoặc thử dùng bơ hạnh nhân với chuối.

Đậu Edamame - Thêm chúng vào món salad hoặc xào.

Dầu hạt cải hoặc dầu đậu nành - Dầu hạt cải có thể được sử dụng trong nướng hoặc xào.

Cà chua cho lycopene

Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có thể giúp làn da của bạn mịn màng hơn. Thêm vào đó, chúng dễ dàng chế biến thành bất cứ thứ gì như salad, món ăn kèm, bánh mì sandwich và nước sốt.

Thực phẩm giàu vitamin C

Một số loại trái cây và rau quả không chỉ chứa chất chống oxy hóa mà còn chứa lượng vitamin C. Vitamin C có thể giúp chống lại các nếp nhăn. Một số loại thực phẩm tốt nhất cho làn da chứa nhiều vitamin C bao gồm:

Trái cây họ cam quýt - Cam, bưởi, chanh.

Ớt chuông - Ớt xanh, cam, đỏ hoặc vàng.

Bông cải xanh.

Dâu tây - Ăn nhẹ chúng khi tươi hoặc cho một ít vào một ly sinh tố đơn giản.

Kiwi - Thêm một ít vào món salad trái cây yêu thích của bạn hoặc làm món thịt nướng rau củ để có một sự thú vị.

Thực phẩm giàu vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Một số loại thực phẩm tốt nhất cho làn da của bạn có chứa vitamin E bao gồm:

Hạnh nhân

Hạt hướng dương

