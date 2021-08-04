Thăng hạng sắc đẹp 'nhanh như chớp' với 3 phụ kiện tóc vừa rẻ vừa xinh

Ngoài túi xách, giày dép thì phụ kiện tóc là một trong những thứ xinh yêu mà các nàng nên đầu tư để có được vẻ ngoài đa dạng, khi thì dịu dàng, lúc thì cá tính sang chảnh hết nấc.

Scrunchies Scrunchies là loại dây buộc tóc được thiết kế rất phong phú về màu sắc, kích thước, chất liệu. Loại phụ kiện này hot hit đến mức “bùng nổ” trong 1 năm trở lại đây. Bên cạnh dùng để buộc tóc, nàng có thể dùng scrunchies đeo quanh cổ tay, nếu chọn màu sắc scrunchies phù hợp với set đồ thì sẽ thêm phần hoàn hảo.

Scrunchies là phụ kiện tóc hot hit đến mức 'bùng nổ' trong 1 năm trở lại đây. Ảnh minh họa Nàng cũng có thể dùng scrunchies làm thành vòng tay, vừa phù hợp vừa xinh. Ảnh minh họa Băng đô Là con gái, nàng nên mua nhiều băng đô với kiểu dáng và màu sắc khác nhau để phối đồ, tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của mình. Những kiểu băng đô có màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết đơn giản sẽ phù hợp với phong cách nữ tính, dịu dàng. Ngược lại băng đô có màu sắc nổi bật sẽ làm bạn trở nên cá tính, cuốn hút hơn rất nhiều. Đây là loại phụ kiện mà nàng không được để thiếu đâu đó.

Diện băng đô để thêm phần dịu dàng. Ảnh minh họa Đôi khi lại đem đến màu sắc cá tính. Ảnh minh họa Kẹp tóc răng cá mập bằng kim loại Hot hit cùng thời điểm với scrunchies chính là kẹp tóc răng cá mập bằng kim loại, dường như bất kỳ cô gái nào, dù tóc dài hay tóc ngắn cũng đều tậu vài em phụ kiện xinh yêu này về để diện. Kẹp gọn lại phần tóc phía sau, kết hợp thêm kiểu tóc 2 mái phồng nhẹ đằng trước, đảm bảo anh chàng nào cũng sẽ đổ gục trước vẻ đẹp nàng thơ của bạn. Kẹp tóc răng cá mập bằng kim loại là phụ kiện tóc mà nàng cũng nên có. Ảnh minh họa Đôi khi thêm phần lông cho điệu đà một tí. Ảnh minh họa

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh Đừng nghĩ rằng tóc màu đen sẽ không nổi bật hay đẹp bằng những màu tóc trendy hiện tại, chỉ cần nàng biết cách trang điểm khéo léo và phù hợp thì mái tóc đen sẽ làm cho vẻ ngoài của bạn xinh lên gấp bội.

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