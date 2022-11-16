Tại sao lại bị mụn ở trán và cách điều trị như thế nào mới hiệu quả?

Sau đây là những biện pháp khắc phục tuyệt vời bạn có thể áp dụng để giảm nhanh mụn ở trán.

Sau khi rửa mặt, hãy thoa một loại kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng phù hợp nhất với làn da của bạn. Hãy chắc chắn rằng kem dưỡng ẩm không chứa dầu để tránh làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thực hiện theo quy trình chăm sóc da

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Duy trì quy trình chăm sóc da phù hợp, bao gồm rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và huyết thanh hoặc tinh dầu. Điều này sẽ làm giảm bụi bẩn và vi khuẩn trong da của bạn, giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và giảm các vết thâm hiện có.

Thử dùng thuốc không kê đơn

Nếu tình trạng mụn trứng cá của bạn không đáng kể và có thể kiểm soát được, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc như gel và thuốc mỡ. Những sản phẩm này phải chứa axit salicylic, retinol, benzoyl peroxide hoặc resorcinol. Tuy nhiên, nếu bạn bị mụn trứng cá nghiêm trọng, KHÔNG sử dụng bất cứ thứ gì trên mặt mà không hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu. Ngay cả đối với thuốc không kê đơn, trước tiên hãy thực hiện kiểm tra xem bạn có dị ứng với sản phẩm không trước khi bắt đầu sử dụng thường xuyên.

Biện pháp khắc phục tại nhà

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Các biện pháp khắc phục tại nhà là cách an toàn nhất, thân thiện với ngân sách nhất và thậm chí là hiệu quả nhất để điều trị mụn trứng cá và các vấn đề về da khác. Một số biện pháp khắc phục tại nhà mà bạn có thể thử để điều trị mụn nhẹ ở trán là gel lô hội, túi trà xanh và dầu cây trà.

Chế độ ăn kiêng

Có một mối liên hệ đáng kể giữa mụn trứng cá và chế độ ăn kiêng, do đó, bạn nên để ý đến thực phẩm bạn tiêu thụ. Một số thực phẩm có thể gây ra mụn trứng cá là các sản phẩm từ sữa, carbs và thực phẩm chiên rán, thực phẩm đóng gói, ngũ cốc tinh chế và đường và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu

Đối với hầu hết mọi người, mụn trứng cá chỉ là tạm thời và sẽ biến mất sau một số biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục phát triển, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu.

Theo Femina