Ở nhà tránh dịch, học ngay cách mix màu son chuẩn đẹp như Sĩ Thanh, đảm bảo thăng hạng nhan sắc

Nếu chẳng may mua nhầm màu son không ưng ý, bạn hãy thử kết hợp 2 tông son lại với nhau để tạo ra màu son hài hòa, phù hợp nhất với bản thân. Bên cạnh đó, việc pha trộn các màu son với nhau còn giúp bạn tiết kiệm chi phí để sắm thêm son mới và tạo ra màu son mang dấu ấn cá nhân.

Thế nhưng, làm cách nào để mix son đúng chuẩn thì không phải ai cũng biết. Tất nhiên là chẳng có một công thức chung nào cả, bạn chỉ có thể xem qua những gợi ý sẵn có và tập mix dần dần để cảm nhận màu son nào đẹp nhất.