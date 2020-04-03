Ở nhà tránh dịch, học ngay cách mix màu son chuẩn đẹp như Sĩ Thanh, đảm bảo thăng hạng nhan sắc

Trang điểm 03/04/2020 12:22

Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi mùa dịch, hội chị em hãy “bỏ túi” ngay cách mix màu son chuẩn đẹp cực hay ho này.

Nếu chẳng may mua nhầm màu son không ưng ý, bạn hãy thử kết hợp 2 tông son lại với nhau để tạo ra màu son hài hòa, phù hợp nhất với bản thân. Bên cạnh đó, việc pha trộn các màu son với nhau còn giúp bạn tiết kiệm chi phí để sắm thêm son mới và tạo ra màu son mang dấu ấn cá nhân.

Thế nhưng, làm cách nào để mix son đúng chuẩn thì không phải ai cũng biết. Tất nhiên là chẳng có một công thức chung nào cả, bạn chỉ có thể xem qua những gợi ý sẵn có và tập mix dần dần để cảm nhận màu son nào đẹp nhất.

Dưới đây là những cách mix màu son chuẩn đẹp từ Sĩ Thanh mà bạn không thể bỏ qua.

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Đầu tiên là 2 màu son cơ bản nhất, mix màu son đỏ hồng và đỏ đậm với nhau mang đến tông son cực tôn da, giúp làm trắng răng, mang đến cho bạn vẻ ngoài sang chảnh, thần thái – Ảnh: Internet

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Sử dụng sắc cam đất làm lớp lót rồi chồng thêm lớp son đỏ tươi tạo thành màu son đỏ hồng ngả đất dịu dàng, làm gương mặt tươi tắn, trẻ trung cũng là gợi ý hay ho cho bạn – Ảnh: Internet

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Để đôi môi thêm gợi cảm, hãy dùng son lì hồng đỏ baby, dùng kem che khuyết điểm làm mờ viền môi rồi thêm một chút son bóng tạo độ căng mọng – Ảnh: Internet

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Nếu muốn trở thành nữ hoàng của buổi tiệc đêm, hãy thử mix son đỏ hồng kiêu sa với một chút nhũ lấp lánh quyến rũ để thu thu hút mọi ánh nhìn – Ảnh: Internet

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Màu son hồng cánh sen thường bị cho là sến súa, kén màu da và cả trang phục. Tuy nhiên, chỉ cần mix chúng với son bóng, đôi môi của bạn bỗng chốc sẽ sở nên vô cùng gợi cảm – Ảnh: Internet

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Trong trường hợp bạn muốn make up tông đào cho những ngày hè rực nắng, hãy thử ‘bỏ túi’ công thức mix son cam vỏ quýt và son bóng phớt nhẹ - Ảnh: Internet

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Đốn tim người đối diện với chiêu kết hợp hai tông son cùng màu nhưng một đậm, một nhạt để tạo hiệu ứng ombre đầy thú vị. Với Sĩ Thanh, cô nàng chọn màu son nền là cam nude rồi chồng thêm 1 lớp son cam cháy lên trên – Ảnh: Internet

Hãy thử áp dụng ngay những cách mix màu son cực hay ho trên từ Sĩ Thanh nhé!

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Son là vật bất li thân của phái đẹp, bài viết sau sẽ chỉ cho các nàng cách đánh son lên màu chuẩn đẹp với những bí quyết cực đơn giản.

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