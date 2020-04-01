Son là vật bất li thân của phái đẹp, bài viết sau sẽ chỉ cho các nàng cách đánh son lên màu chuẩn đẹp với những bí quyết cực đơn giản.

Nhiều nàng than phiền vì cơ địa môi của mình đánh son lên màu không đẹp, đừng lo lắng vì những phương pháp dưới đây sẽ chỉ cho nàng cách đánh son lên màu chuẩn đẹp bất ngờ. Che khuyết điểm Che khuyết điểm thường được dùng để che những vết thâm, mụn, bọng mắt, mẩn đỏ trên khuôn mặt. Chất kem che khuyết điểm được kết cấu mỏng nhẹ, có độ che phủ cao, ngoài ra còn có công dụng làm kem lót trước khi đánh son.

Che khuyết điểm trước khi đánh son - Ảnh minh họa: Internet Cách sử dụng: Đánh 1 lớp son dưỡng mỏng chờ khoảng 1 phút, sau đó đánh tiếp 1 lớp kem che khuyết điểm, lấy tay tán đều kem từ lòng môi ra ngoài sao cho lớp kem che khuyết điểm tệp vào môi, mỏng, mịn. Cuối cùng đánh son lên trên đảm bảo màu son sẽ rất đẹp, có độ bền màu khoảng 8 tiếng. Dặm môi bằng khăn giấy rồi đánh son lần 2 Phương pháp thứ 2 để đánh son lên màu chuẩn đẹp đó là dặm môi bằng khăn giấy, thông thường khi đánh lớp son đầu tiên màu son sẽ bị nhạt hơn so với màu chuẩn của thỏi son. Vì vậy các nàng hãy sử dụng khăn giấy rồi bặm nhẹ môi vào, sau đó đánh tiếp lần son thứ 2 để đảm bảo màu son lên đẹp và chuẩn hơn.

Dặm môi bằng khăn giấy khi đánh son lần 1 - Ảnh minh họa: Internet Đánh từng lớp mỏng Đánh son là cả một nghệ thuật, nhiều người chủ quan đánh son không cần nhìn gương hoặc đánh son qua loa nhanh chóng. Các nàng nên nhớ rằng, đánh son môi cũng cần có sự tỉ mẩn, cẩn thận mới lên màu đẹp, chuẩn. Các nàng thực hiện đánh son từng lớp mỏng chồng lên nhau (lưu ý không để lộ vân môi trông mất thẩm mỹ), đánh từng lớp son mỏng sẽ giúp lên màu chuẩn. Đánh từng lớp mỏng để son được mịn màng - Ảnh minh họa: Internet Chọn chất liệu son đúng tình trạng môi Cơ địa môi được chia thành 2 loại: da môi khô và da môi bình thường, đối với những nàng có cơ địa môi khô cần chú ý lựa chọn son có độ dưỡng ẩm nhiều, khi đánh son sẽ giúp môi mềm mại và màu son được lên màu chuẩn. Nên chọn chất son phù hợp với tình trạng môi - Ảnh minh họa: Internet Như vậy, cách đánh son lên màu chuẩn đẹp không hề khó, bạn có thể lựa chọn phương pháp đánh son phù hợp cho bản thân.

Bác sỹ da liễu chỉ ra cách dùng son đúng cách để không bị nhiễm độc chì, hỏng men răng Son môi là vật bất ly thân của phụ nữ, giúp khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Để dùng son đúng cách, chị em hãy tham khảo ngay những lời khuyên từ bác sỹ da liễu.

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