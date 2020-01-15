Top 3 màu son phù hợp với mọi loại da, đặc biệt nhất là màu cuối cùng

Bạn trang điểm mỗi ngày nhưng đã thực sự biết cách chọn màu son phù hợp với làn da của mình. Bài viết dưới đây sẽ mách chị em top 3 màu son cực kỳ dễ đánh, không hề kén da để nàng tha hồ diện Tết.

Với tông da trung bình thì lựa chọn gam màu đỏ cam, đỏ thuần là dễ đánh nhất lại giúp tôn da. Còn với những cô nàng có làn da hơi ngăm đen thì màu đỏ thuần sẽ khiến khuôn mặt sáng bừng hơn.

Không phải tự nhiên mà màu son đỏ lại được nhiều người yêu thích, bởi lẽ nó dễ dàng phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Tuy nhiên, son đỏ lại được chia thành nhiều gam màu khác nhau, thông thường gam đỏ tía đậm không được ưa chuộng lắm vì trông bị già hơn các gam màu còn lại.

Đỏ thuần cũng phù hợp với nhiều loại da - Ảnh minh họa: Internet

2. Cam đất

Màu cam đất đứng đầu bảng những màu son bán chạy nhất trong 3 năm trở lại đây. Màu cam đất tuy hơi kén da nhưng sẽ giúp gương mặt bạn trông quyến rũ hơn.

Màu cam đất tạo cho bạn vẻ ngoài sang chảnh - Ảnh minh họa: Internet

Chị em nào cũng nên có một thỏi son màu cam đất - Ảnh minh họa: Internet

Với màu son này, bạn có thể đánh lòng môi để tự nhiên và trẻ trung hơn hoặc đánh cả môi để tạo vẻ sang chảnh.

Đánh son lòng môi với những bạn gái thích sự trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

3. Màu nude

Thông thường chị em đều cho rằng, màu nude rất khó đánh. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp màu son nude với kiểu trang điểm đậm thì vẻ ngoài của bạn sẽ cực kỳ cuốn hút và gợi cảm. Đặc biệt trong những buổi tiệc tùng hoặc những dịp quan trọng cần phải trang điểm kỹ lưỡng, màu son nude sẽ giúp chị em tạo ấn tượng khác biệt.

Màu nude cũng phù hợp với mọi loại da - Ảnh minh họa: Internet



Chú ý trang điểm đậm phần mắt để làm nổi bật màu son - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chị em đã biết cách chọn màu son phù hợp với làn da của mình rồi. Chúc chị em luôn xinh đẹp trong những buổi tiệc sắp tới nhé!