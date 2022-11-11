Nụ cười tự tin nhờ răng trắng sáng nếu bạn biết đến những bí quyết này

Trang điểm 11/11/2022 13:48

Đánh răng hàng ngày với kem đánh răng có chứa florua và dùng chỉ nha khoa là điều cần thiết để có một nụ cười khỏe mạnh, nhưng bạn có biết dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn không?

Nụ cười tự tin nhờ răng trắng sáng nếu bạn biết đến những bí quyết này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng từ tất cả các nhóm thực phẩm giúp thúc đẩy răng và nướu khỏe mạnh. Một kế hoạch ăn uống cân bằng bao gồm trái cây, rau, thực phẩm protein, ngũ cốc và sữa cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe răng miệng cũng như sức khỏe tổng thể tối ưu.

Thực phẩm cho sức khỏe răng miệng tối ưu

  • Thực phẩm giàu canxi
Nụ cười tự tin nhờ răng trắng sáng nếu bạn biết đến những bí quyết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như sữa ít béo hoặc không có chất béo, sữa chua và pho mát, sữa đậu nành tăng cường giúp thúc đẩy răng và xương chắc khỏe. Các nguồn cung cấp canxi khác bao gồm đậu phụ (làm bằng canxi sulfat), cá hồi đóng hộp, quả hạnh và một số loại rau lá xanh đậm.

  • Phốt pho

Phốt pho là một khoáng chất có trong trứng, cá, thịt nạc, sữa, các loại hạt và đậu rất tốt cho răng chắc khỏe.

  • Vitamin C
Nụ cười tự tin nhờ răng trắng sáng nếu bạn biết đến những bí quyết này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C thúc đẩy sức khỏe của nướu, vì vậy hãy ăn nhiều nguồn, bao gồm trái cây họ cam quýt, cà chua, ớt, bông cải xanh, khoai tây và rau bina.

Ăn vặt thông minh cũng có thể giữ cho miệng của bạn luôn trong trạng thái tốt. Chống lại cảm giác thèm ăn vặt thường xuyên, bạn càng ăn thường xuyên, đặc biệt là giữa các bữa ăn, bạn càng có nhiều khả năng bị axit tấn công vào răng. Nếu bạn ăn vặt, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Từ bỏ đồ ăn có đường như kẹo cứng hoặc kẹo dẻo và chọn các lựa chọn bổ dưỡng như rau sống, trái cây, sữa chua trơn và bỏng ngô. Nhớ chải răng sau khi ăn vặt để ngăn ngừa sâu răng. Nếu bạn không thể chải, hãy súc miệng bằng nước để loại bỏ các mảnh thức ăn.

Nụ cười tự tin nhờ răng trắng sáng nếu bạn biết đến những bí quyết này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc ăn uống lành mạnh, các vấn đề sức khỏe răng miệng có thể được ngăn ngừa bằng cách thực hành vệ sinh răng miệng tốt, chẳng hạn như đánh răng với kem đánh răng có chứa fluor hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần, uống nước có chất fluoride và tìm cách chăm sóc sức khỏe răng miệng thường xuyên.

Theo Eatingright

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