Năm 2017 rồi mà chưa biết những mẹo làm đẹp này thì sẽ phải tiếc hùi hụi

Làm đẹp là một trong những việc khiến phụ nữ tốn kém thời gian và tiền bạc nhất. Thế nhưng không ai muốn mình trở nên xấu xí trong mắt người khác. Do đó, bạn nên lưu lại một số mẹo hay để việc làm đẹp trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều.

Nếu môi của bạn bị khô và nứt nẻ, lớp tế bào chết sẽ hình thành khiến môi trở nên đen sạm, kém hồng hào. Để giải quyết việc này, bạn có thể chọn các giải pháp tự nhiên vô cùng đơn giản đó là sử dụng đường nâu.

Đầu tiên, hãy lấy một miếng vải mềm, nhúng ướt sau đó lau môi nhẹ nhàng để tẩy sạch bụi bẩn. Tiếp theo, trộn 1 muỗng đường nâu, một muỗng dầu dừa và dịch chiết trong viên Vitamin E lại với nhau.

Thoa đều hỗn hợp lên môi sau đó dùng khăn ướt lau sạch. Trước khi đi ngủ, hãy thoa một lớp mật ong mỏng lên môi để thức dậy sáng hôm sau với đôi môi hồng hào, căng mọng.

Vấn đề: Mụn

Mụn không phải vấn để của riêng tuổi dậy thì mà nó phụ thuộc vào sự khỏe mạnh của làn da, sự thông thoáng của lỗ chân lông. Có những người đến tuổi 30-40 vẫn bị mụn tấn công mỗi ngày. Khi nốt mụn đáng ghét xuất hiện, bạn chỉ cần làm theo cách sau: Trộn ba muỗng canh gel nha đam với bốn giọt dầu cây trà (tea tree), sau đó thoa nhẹ lên vết mụn và để qua đêm. Nha đam chứa giberelin và polysaccharides, giúp ngăn chặn các vi khuẩn gây mụn, làm dịu da, làm lành vết thương và kích thích hình thành da mới. Dầu tràm trà có tính kháng khuẩn mạnh, tuy nhiên bạn luôn phải pha loãng nó với các dung dịch khác như gel nha đam, dầu nền vì nó có thể làm kích ứng da nhạy cảm.

Vấn đề: Tóc rối

Nếu tóc bạn luôn trong tình trạng rối tung, khô cứng, hãy nghiền một nửa quả bơ và hai muỗng cà phê dầu ô liu với nhau, sau đó massage tóc từ chân tóc đến ngọn khi ẩm ướt. Để trong khoảng 15-20 phút trước khi gội thật sạch với nước và dầu gội. Ngay sau đó, bạn sẽ có mái tóc suôn mượt, dễ chải và khỏe mạnh tự nhiên.

Vấn đề: Da khô

Nếu da bạn bị khô và bong tróc, hãy trộn nước cốt của một quả chanh với năm muỗng canh đường và 1 muỗng dầu ô liu, massage đều hỗn hợp lên da sau đó rửa mặt thật sạch. Chanh có chứa axit trái cây alpha-hydroxy tự nhiên, giúp nới lỏng "chất keo" gắn kết các tế bào da chết với da mới và tẩy đi lớp da này thật nhẹ nhàng. Sau đó, dầu ô liu rất giàu vitamin E sẽ nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da khỏe mạnh.

Vấn đề: Lông mọc ngược

Những ai thường loại bỏ lông bằng phương pháp cạo hay nhổ, chắc chắn sẽ rất dễ phải đối mặt với vấn đề lông mọc ngược. Để giải quyết, bạn chỉ cần hòa tan bốn viên thuốc aspirin vào nước ấm sau đó trộn thêm 1 muỗng cafe mật ong để tạo thành bột nhão. Thoa hỗn hợp lên vùng lông mọc ngược để yên 10 phút trước khi rửa lại với nước ấm. Aspirin có chứa axit salicylic, mà là một sản phẩm tẩy da chết. Thêm vào đó, nó là một chất chống viêm, giúp làm giảm sưng và trị chứng lông mọc ngược.

Vấn đề: Răng ố vàng

Răng ố vàng sẽ khiến bạn cảm thấy mất tự tin. Để loại bỏ vấn đề này, hãy trộn ba muỗng cà phê baking soda với một muỗng cà phê nước để tạo thành bột nhão. Bôi hỗn hợp lên bàn chải và chải thật kỹ nhiều lần. Lặp lại liệu trình 2-3 lần mỗi tuần để răng trắng bóng tự nhiên.

(Nguồn: Beauty Department)