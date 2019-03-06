Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này

Trang điểm 06/03/2019 16:28

Dưới đây là 4 xu hướng trang điểm không chỉ thời thượng mà còn tạo nên sự nổi bật giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn.

Bên cạnh bộ đồ đẹp và sang trọng, trang điểm sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo hoàn hảo hơn. Do đó, học makeup là điều cần thiết đối với mọi phụ nữ. Trên thực tế, không cần phải chạy theo xu hướng trang điểm mới, chỉ cần tìm ra phương pháp phù hợp với phong cách của bản thân để áp dụng là được.

Không chỉ giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn, 4 xu hướng trang điểm sau đây sẽ luôn "sống mãi với thời gian", không lỗi mốt, đồng thời còn mang đến vẻ trẻ trung và tươi tắn.

Bí quyết trang điểm đẹp, thu hút

Trang điểm tự nhiên

Mặc dù, ngày càng có nhiều xu hướng mới xuất hiện nhưng trang điểm tự nhiên vẫn trụ vững trong lòng phái đẹp. Phong cách makeup này vừa làm tăng vẻ đẹp vốn có của phụ nữ vừa không tạo cảm giác lòe loẹt, màu mè.

Khéo léo áp dụng kiểu trang điểm này, bạn sẽ trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn tuổi thật rất nhiều. 

Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 1
Trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng, trong sáng - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 2
Với phong cách trang điểm tự nhiên, mong manh thế này, bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 3
Đây là phong cách trang điểm rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc trong nhiều năm qua vì có khả năng hack tuổi vượt trội - Ảnh: Internet

Kẻ mắt sắc sảo

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đây cũng là điểm giúp phụ nữ thu hút mọi người, đặc biệt là nam giới. Do đó, trang điểm mắt nổi bật, kẻ đường eyeliner sắc sảo sẽ giúp bạn chiếm trọn sự chú ý của mọi người khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 4
Đôi mắt long lanh, to tròn, ngấn nước là điểm cực kỳ thu hút - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 5
Với đường kẻ eyeliner sắc sảo, đôi mắt sẽ giúp bạn trở nên nổi bật, quyến rũ vô cùng - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 6
Kết hợp đường kẻ mắt sắc nét với cách trang điểm quyến rũ, bạn sẽ sở hữu diện mạo thời thượng của quý cô thành thị - Ảnh: Internet

Son môi quyến rũ

Mỗi năm, thậm chí là mỗi mùa, giới thời trang sẽ bình chọn ra màu son được ưa chuộng nhất và sẽ tạo thành xu hướng mới. Tuy nhiên, dù xu hướng có thay đổi ra sao thì son đỏ luôn mà màu kinh điển được phụ nữ sử dụng nhiều nhất. 

Ngoài khả năng làm nổi bật làn da trắng mịn, son môi đỏ là "vũ khí" giúp phụ nữ trở nên sắc sảo, quyến rũ hơn.

Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 7
Son môi đỏ giúp phụ nữ trông quyến rũ một cách tự nhiên - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 8
Không cần trang điểm cầu kì, chỉ cần một thỏi son môi đỏ, bạn sẽ trở nên nổi bật ngay - Ảnh: Internet
Không cần quần áo hàng hiệu, phụ nữ vẫn trở nên thu hút, sang chảnh và quyến rũ nhờ 4 bí kíp trang điểm này - Ảnh 9
Son môi đỏ luôn là thứ vũ khí lợi hại giúp phái đẹp thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Chẳng cần quần áo lụa là, cầu kì hay hàng hiệu sang chảnh, phụ nữ vẫn đủ sức hút và tỏa ra phong thái nổi bật, quyến rũ để chiếm trọn ánh nhìn của người đối diện nhờ 4 bí quyết trang điểm đơn giản trên.

Từ da đầy khuyết điểm, lỗ chân lông to thành mịn màng không tỳ vết nếu bạn nắm vững bí kíp trang điểm tường tận dưới đây

Từ da đầy khuyết điểm, lỗ chân lông to thành mịn màng không tỳ vết nếu bạn nắm vững bí kíp trang điểm tường tận dưới đây

Cô nàng này đã chia sẻ bí kíp trang điểm giúp cô che phủ hoàn toàn khuyết điểm mà vẫn tự nhiên, hồng hào.

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