Khám phá cách trang điểm trẻ trung giúp bạn xinh hơn mỗi ngày

Với cách trang điểm trẻ trung thì bạn không nên trang điểm quá đậm vì điều này khiến bạn trở nên già dặn hơn. Hơn nữa, khi bạn trang điểm đậm có nghĩa là bạn đang cố gắng che đậy những nếp nhăn trên mặt, khiến bạn cảm thấy không tự tin, đôi khi còn quá lố, khuôn mặt sẽ bị gượng.

Chỉ với những mẹo đơn giản, cách trang điểm trẻ trung sẽ giúp bạn sở hữu được khuôn mặt ưa nhìn, tươi tắn và vô cùng rạng ngời, bạn hoàn toàn không phải lo sợ về dấu hiệu của thời gian.

Bạn hãy học theo phong cách của người Hàn thường trang điểm rất tự nhiên, trẻ trung nên nhìn các ngôi sao xứ Hàn luôn trẻ hơn so với tuổi thực của mình.

Hơn nữa, cách trang điểm tự nhiên cũng không lạm dụng phấn nền quá nhiều để hạn chế nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Bạn chỉ nên dùng phấn nền khi cần thiết. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước đánh phấn nền cho da trong mỗi lần trang điểm, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm hoàn hảo của bạn.

Tuy nhiên nếu bạn dùng phấn nền thì nên chọn loại phù hợp với màu da. Bởi vì, theo thời gian và tuổi tác, làn da sẽ có những thay đổi về màu sắc, độ đàn hồi. Do đó, bạn không nên dùng một loại phấn nền trong một khoảng thời gian dài.

Cách trang điểm trẻ trung có khó thực hiện không?

Cách trang điểm trẻ trung khá đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần phải biết tạo điểm nhấn trên khuôn mặt cho cách trang điểm này. Phần lớn, cách trang điểm trẻ trung sẽ giúp bạn che đi hết những khuyết điểm trên mặt bằng kem che khuyết điểm. Khi sử dụng khéo léo bạn sẽ đạt được mục đích như mong muốn như: xóa hết tàn nhang, đồi mồi, mụn... Tuy nhiên, nếu bạn “cẩu thả” trong khâu này sẽ gây tác dụng ngược, lớp phấn lem nhem, khiến da mặt xấu đi, trông già hơn.

Hiện nay, có nhiều loại kem che khuyết điểm ở dạng kem, thỏi sáp và dạng nước. Tùy theo làn da bạn phù hợp với dạng nào mà lựa chọn cho phù hợp.

Dù là phấn nền hay kem che khuyết điểm thì bạn cũng nên chọn cùng tông màu da, giúp việc che khuyết điểm hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cách trang điểm trẻ trung cũng giúp nhấn mạnh vào lông mi, trang điểm làm sao cho cong, giúp bạn tươi tắn hơn. Bạn nên dùng mascara để chuốt mi. Màu mascara có thể là nâu hoặc đen tùy theo sở thích của bạn. Bạn nên lựa loại mascara có đầu cây chải nhỏ để không bị lem, dễ dàng cho việc chuốt những sợi mi ở đầu mắt.

Ngoài ra, tỉa lông mày cũng là một điểm nhấn quan trọng trong cách trang điểm trẻ trung, giúp khuôn mặt trở nên thon gọn hơn rất nhiều. Do vậy, bạn cần phải tỉa lông mày để giúp chúng đi vào “hàng lối”, dễ tạo hình cho lông mày.

Khác với cách trang điểm giống Tây thì cách trang điểm trẻ trung nên bỏ qua việc tạo viền môi, khiến môi quá dày hoặc quá đậm sẽ không tạo ra điểm nhấn đặc biệt. Điều này sẽ khiến bạn trông già đi, đường nét của môi không được mềm mại, trở nên rất cứng.

Đối với cách trang điểm trẻ trung bạn chỉ cần đánh lòng môi cũng đã đủ xinh xắn, đáng yêu rồi. Vì vậy, dù bước qua tuổi băm bạn vẫn có thể giúp mình trẻ lại như thời con gái đôi mươi nhờ vào cách trang điểm trẻ trung nhé!