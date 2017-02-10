Hướng dẫn bạn cách trang điểm đi chơi Valentine chỉ trong 5 phút siêu đẹp

Trang điểm 10/02/2017 11:10

Với kiểu trang điểm sau, bạn sẽ không tốn nhiều thời gian mà vẫn có được vẻ ngoài xinh xắn để đi chơi Valentine.

Cho dù độc thân hay đã có đôi, Valentine vẫn là một ngày tuyệt vời để làm điệu và ra đường trong trạng thái đẹp nhất. Ngoài gấu bông, chocolate, thì mỹ phẩm cũng là một món quà yêu thích của con gái. Tuy nhiên không cần quá nhiều mỹ phẩm, bạn hoàn toàn vẫn có thể có vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn với hướng dẫn trang điểm sau.

Tươi sáng và đáng yêu

Hướng dẫn bạn cách trang điểm đi chơi Valentine chỉ trong 5 phút siêu đẹp - Ảnh 1

Đây là phong cách trang điểm đặc trưng của các cô gái Hàn Quốc - trang điểm nhưng nhìn như không với mắt đánh nhẹ, làn da mỏng phủ sương như có nước bên dưới và môi màu sáng, chúm chím đáng yêu.

Hướng dẫn:

B1: Dùng kem lót đánh toàn bộ khuôn mặt để giữ ẩm và che đi lỗ chân lông. Đây là bước rất quan  trọng để bạn có được lớp nền đẹp. 

B2: Dùng Bb Cream hoặc Cushion đánh toàn bộ nền

B3: Nhấn hightlight một số điểm trên khuôn mặt như nhân trung, gò má, dưới bầu mắt. 

B4: Chuốt mascara mi trên và mi dưới thật mảnh. Đánh má hồng màu cam nhạt xéo lên thái dương

B5: Đánh son màu nude nhẹ nhàng

B6: Phủ một lớp phấn bắt sáng bên ngoài để khiến da trông lung linh hơn.

Sexy và bí ẩn

Hướng dẫn bạn cách trang điểm đi chơi Valentine chỉ trong 5 phút siêu đẹp - Ảnh 2

Nếu không thích phong cách trang điểm kiểu đáng yêu Hàn Quốc mà muốn một chút điểm nhấn quyến rũ trong mắt chàng, hãy chọn phong cách đánh màu khói (smoky). Nó phù hợp cho những bữa ăn tối hoặc các cô gái thích phong cách sexy, gợi cảm. Tuy nhiên chúng ta cũng không trang điểm màu tối và đậm như phong cách phương Tây mà chỉ đi màu nhẹ nhàng phù hợp với gương mặt Á Đông. 

B1: Đánh kem lót đều khắp mặt. Sau đó sử dụng phấn tạo khối tối màu nhấn ở xung quanh mặt, hai bên mũi khiến mặt có đường nét hơn

B2: Đánh kem nền bằng Foundation để có lớp nền lì, sắc sảo

B3: Đánh phấn mắt màu trầm khói, kẻ mắt mèo, hất cao ở đuôi, chải mascara mi trên và dưới

B4: Đánh má hồng màu cam trầm xếch lên phía thái dương

B5: Đánh môi màu nude trầm, đánh son bóng ở giữa môi tạo cảm giác môi đầy đặn hơn.

(Nguồn: Soko Glam)

 

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn trang điểm trang điểm hàn quốc trang điểm valentine

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn