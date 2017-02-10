Hướng dẫn bạn cách trang điểm đi chơi Valentine chỉ trong 5 phút siêu đẹp

Với kiểu trang điểm sau, bạn sẽ không tốn nhiều thời gian mà vẫn có được vẻ ngoài xinh xắn để đi chơi Valentine.

Cho dù độc thân hay đã có đôi, Valentine vẫn là một ngày tuyệt vời để làm điệu và ra đường trong trạng thái đẹp nhất. Ngoài gấu bông, chocolate, thì mỹ phẩm cũng là một món quà yêu thích của con gái. Tuy nhiên không cần quá nhiều mỹ phẩm, bạn hoàn toàn vẫn có thể có vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn với hướng dẫn trang điểm sau.

Tươi sáng và đáng yêu

Đây là phong cách trang điểm đặc trưng của các cô gái Hàn Quốc - trang điểm nhưng nhìn như không với mắt đánh nhẹ, làn da mỏng phủ sương như có nước bên dưới và môi màu sáng, chúm chím đáng yêu.

Hướng dẫn:

B1: Dùng kem lót đánh toàn bộ khuôn mặt để giữ ẩm và che đi lỗ chân lông. Đây là bước rất quan trọng để bạn có được lớp nền đẹp.

B2: Dùng Bb Cream hoặc Cushion đánh toàn bộ nền

B3: Nhấn hightlight một số điểm trên khuôn mặt như nhân trung, gò má, dưới bầu mắt.

B4: Chuốt mascara mi trên và mi dưới thật mảnh. Đánh má hồng màu cam nhạt xéo lên thái dương

B5: Đánh son màu nude nhẹ nhàng

B6: Phủ một lớp phấn bắt sáng bên ngoài để khiến da trông lung linh hơn.

Sexy và bí ẩn

Nếu không thích phong cách trang điểm kiểu đáng yêu Hàn Quốc mà muốn một chút điểm nhấn quyến rũ trong mắt chàng, hãy chọn phong cách đánh màu khói (smoky). Nó phù hợp cho những bữa ăn tối hoặc các cô gái thích phong cách sexy, gợi cảm. Tuy nhiên chúng ta cũng không trang điểm màu tối và đậm như phong cách phương Tây mà chỉ đi màu nhẹ nhàng phù hợp với gương mặt Á Đông.

B1: Đánh kem lót đều khắp mặt. Sau đó sử dụng phấn tạo khối tối màu nhấn ở xung quanh mặt, hai bên mũi khiến mặt có đường nét hơn

B2: Đánh kem nền bằng Foundation để có lớp nền lì, sắc sảo

B3: Đánh phấn mắt màu trầm khói, kẻ mắt mèo, hất cao ở đuôi, chải mascara mi trên và dưới

B4: Đánh má hồng màu cam trầm xếch lên phía thái dương

B5: Đánh môi màu nude trầm, đánh son bóng ở giữa môi tạo cảm giác môi đầy đặn hơn.

(Nguồn: Soko Glam)

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