Học ngay bí quyết trang điểm thanh lịch, tinh tế của phụ nữ pháp

Trang điểm 22/07/2023 10:20

Bất cứ ai cũng đôi lần ganh tỵ với vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa nồng nàn của các cô gái Pháp. Vẻ đẹp luôn tự nhiên, phóng khoáng và mang một chút gì đó nổi loạn bất cần.

Lớp nền

 Dưỡng da là bước quan trọng nhất trong quy trình làm đẹp của phụ nữ Pháp. Một làn da mịn màng và ẩm mượt luôn là chìa khóa cho một lớp trang điểm hoàn hảo, tự nhiên “tựa như không”.

Phụ nữ Pháp dùng rất ít kem nền, thay vào đó họ lại rất chú trọng vào việc làm sạch da và sử dụng nhiều kem dưỡng da, dưỡng mắt và serum mỗi ngày.

Các quý cô nước Pháp luôn trung thành với lớp nền lì, đều màu và không quá sáng so với tông da nguyên thủy của họ. Để có một lớp nền “tựa như không”, bạn hãy thử kết hợp kem nền cùng với serum để tạo cho lớp nền một hiệu ứng trong suốt và mỏng nhẹ.

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Các quý cô nước Pháp luôn trung thành với lớp nền lì, đều màu và không quá sáng so với tông da nguyên thủy của họ - Ảnh minh họa: Internet

Kem che khuyết điểm

Phụ nữ Pháp khéo léo trong việc che khuyết điểm ở mắt. Trước khi trang điểm, các cô nàng “kinh đô ánh sáng” thường bôi một lớp kem dưỡng ẩm có màu ở vùng da có nhiều khuyết điểm.

Sua đó, họ dùng kem che khuyết điểm tán đều lên quầng thâm mắt và khu vực da quanh mũi. Cuối cùng, phủ một lớp phấn lên khắp mặt, tập trung ở phần chữ T, để giúp lớp nền lâu trôi và bền đẹp suốt một ngày dài.

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Phụ nữ Pháp rất khéo léo trong việc che chắn khuyết điểm ở mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nhấn nhá vào những nơi đẹp nhất trên khuôn mặt 

Phụ nữ Pháp ưa thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, vì thế họ rất tiết chế khi trang điểm. Một trong những bí quyết để có được lớp trang điểm nhẹ nhàng “tựa như không” của phụ nữ Pháp là hãy tập trung nhấn nhá vào những nét nổi bật trên khuôn mặt – nơi họ cảm thấy tự tin nhất. 

Trang điểm mắt đơn giản

Ở Pháp, phái đẹp thường không bị “ám ảnh” bởi đánh màu mắt nhiều như các cô gái Âu – Mỹ. Dù có là một cô gái “Frenchie” chính hiệu ăn mặc cầu kỳ nhất vẫn sẽ trung thành với màu mắt trung tính. Họ chỉ thích vẽ chân mày thanh mảnh, kẻ eyeliner sắc sảo và không bao giờ quên mascara.

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Nếu bạn muốn trang điểm mắt như các cô gái Pháp, hãy kẻ hàng chân mày tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Dùng son môi đỏ

Đúng vậy! Phụ nữ Pháp đặc biệt ưu ái son môi màu đỏ. Chỉ cần dạo quanh đường phố ở Paris và để ý các cô gái Pháp, bạn sẽ khó tìm màu son nào khác ngoài sắc đỏ. Những thỏi màu màu hồng hoặc các tông màu đất gần như không tồn tại ở Paris.

 

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