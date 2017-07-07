Hé lộ cách trang điểm cơ bản cho các nàng mới bắt đầu

Trang điểm 07/07/2017 16:21

Trang điểm sẽ giúp bạn có khuôn mặt xinh xắn, thu hút ánh nhìn. Có thể nói trang điểm cũng là một nghệ thuật lừa dối, có thể biến “vịt bầu thành thiên nga”. Vì vậy, những cô nàng nào chưa biết cách trang điểm cơ bản thì hãy học đi nhé!

Hơn nữa, ngày nay trang điểm trở nên rất quan trọng, giúp các bạn gái thêm phần tự tin vào nhan sắc của mình. Do đó, nếu bạn không học trang điểm ngay từ hôm nay thì khi xuống phố sẽ bị lạc lõng giữa rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp, khả ái.

Trang điểm không hề đơn giản đâu nhé! Không chỉ là tô son, đánh má hồng hay kẻ mày mà phải theo một quy trình nhất định, như vậy mới có được lớp “ngụy trang” hoàn hảo nhất.

Phần lớn cách trang điểm cơ bản sẽ thực hiện theo quy trình sau:

Sử dụng kem lót – Bước đầu tiên của cách trang điểm cơ bản

Đầu tiên bạn sử dụng kem lót để dưỡng ẩm và bảo vệ cho làn da. Bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm và kem primer đều được.

Sử dụng kem lót – Bước đầu tiên của cách trang điểm cơ bản
Sử dụng kem lót – Bước đầu tiên của cách trang điểm cơ bản. Ảnh internet

Sau đó, bạn thoa thêm một lớp kem chống nắng để bảo vệ da, tránh bị ảnh hưởng bởi các tia cực tím.

Bước này là bước đầu tiên nhưng khá quan trọng, có vai trò tạo độ mịn cho da. Vì vậy, bạn cần phải tán đều kem lót nhé!

Bước thứ 2 của cách trang điểm cơ bản là sử dụng phấn nền

Sau khi đánh kem lót xong, bạn sử dụng đến phấn nền để trau chuốt cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Phần phấn nền hoàn hảo cũng giúp bạn cha đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nếu mặt bạn nhiều mụn và tàn nhang thì phấn nền không đủ để che đi những khuyết điểm này nhé!

Kem che khuyết điểm – Bước thứ 3 trong quy trình học cách trang điểm cơ bản

Sau khi trải qua 2 công đoạn là kem lót và phấn nền thì sẽ đến bước che khuyết điểm cho khuôn mặt. Đây là bước dành riêng cho những cô nàng có nhiều mụn, tàn nhang, vết thâm hoặc sẹo, quầng thâm mắt.

Kem che khuyết điểm – Bước thứ 3 trong quy trình học cách trang điểm cơ bản
Kem che khuyết điểm – Bước thứ 3 trong quy trình học cách trang điểm cơ bản. Ảnh internet

Đặc biệt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên bạn cần bạn che khuyết điểm thật kĩ tạo chiều sâu, lung linh cho mắt.

Đánh phấn phủ tạo độ mịn cho khuôn mặt

Bạn tán đều lớp phấn nhẹ lên khuôn mặt, lớp phấn phủ này giúp da trở nên mịn màng hơn, đồng thời giúp bạn dễ dàng xóa các lớp phấn mắt sau một ngày dài với khuôn mặt phấn sáp phủ đầy.

Trang điểm cho đôi mắt – Bước thứ 4 khi học cách trang điểm cơ bản

 

Trang điểm cho đôi mắt – Bước thứ 4 khi học cách trang điểm cơ bản.
Trang điểm cho đôi mắt – Bước thứ 4 khi học cách trang điểm cơ bản. Ảnh internet

Sau khi bạn đã trang điểm cho da đẹp mịn màng và hoàn hảo thì hãy “ngụy trang” cho đôi mắt thêm phần trong veo, cuốn hút.

Bạn kẻ viền mắt bằng eyeliner và kết thúc bằng việc chuốt mascara, kết hợp dặm một chút phấn sáng ở giữa bầu mắt để mắt trở nên lung linh hơn.

Tô son môi – Bước trang điểm thứ 5 không thể bỏ qua

 

Tô son môi – Bước trang điểm thứ 5 không thể bỏ qua
Tô son môi – Bước trang điểm thứ 5 không thể bỏ qua. Ảnh internet

Đối với đôi môi, bạn bắt đầu bằng việc thoa son dưỡng để môi thêm phần bóng và mềm. Sau đó dùng chì kẻ viền môi tạo nét và cuối cùng là tô lại bằng son lì.

Đặc biệt, để làn môi trở nên đầy đặn hơn, quyến rũ hơn bạn có thể dùng đầu ngón tay thoa đều son sau khi dùng chì kẻ môi. Bạn cũng có thể tô chút son bóng để nhìn môi căng tràn sức sống hơn.

Đánh má hồng - Bước cuối cùng của cách trang điểm cơ bản

Sau khi hoàn tất các công đoạn trang điểm cho da, đánh son, kẻ mắt thì khâu cuối cùng chính là đánh má hồng. Bạn tán một lớp phấn hồng mỏng trong suốt lên má giúp mắt và môi bạn liên kết với nhau hơn. Đặc biệt, đánh má hồng giúp đôi mắt bạn sáng và đẹp hơn.

Trên đây là cách trang điểm cơ bản với những bước thực hiện khá đơn giản, dễ dàng cho các chị em áp dụng để làm đẹp cho mình nhé!

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