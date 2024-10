Gội đầu bằng nước muối: da đầu bị gàu, rụng tóc lâu năm cũng phải thua

Ngoài giảm gàu, giảm rụng tóc thì gội đầu với nước muối còn hỗ trợ kiềm dầu, ngứa da đầu và kích thích mọc tóc nữa đấy.

Trị gàu

Khi gội đầu, cho một lượng muối vừa phải có thể có tác dụng sát khuẩn nhất định, đủ để đạt được mục đích tẩy sạch loại gàu này. Tuy nhiên không phải tất cả các loại gàu đều do vi khuẩn sinh ra, có một số loại gàu là do không đủ dinh dưỡng hoặc dị ứng thuốc, gội đầu bằng nước muối không có tác dụng với những loại gàu này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, gàu xuất hiện trên da đầu do dị ứng, do nội tiết tố bên trong cơ thể thay đổi, mẫn cảm với dầu gội đầu hoặc do bị nấm nặng. Với các trường hợp này, bạn nên tìm mua thuốc đặc trị thay vì phương pháp gội đầu bằng nước muối để có thể điều trị tận gốc.



Hỗ trợ kiềm dầu thừa trên tóc

Muối có khả năng kiềm dầu rất tốt nên có thể khắc phục tình trạng tóc và da đầu tiết dầu quá mức nên việc gội đầu với nước muối sẽ rất hữu ích dành cho những nàng da đầu nhiều dầu.

Chống rụng tóc

Sodium trong nước muối có thể cân bằng chất điện giải trên da dầu, giảm kích thích nội tiết tố androgen của nang lông, ức chế sự ngăn cản chuyển hóa. Ngoài ra, với một số nguyên nhân gây rụng tóc như gội đầu không sạch, nhiễm vi khuẩn, dầu quá nhiều thì gội đầu bằng nước muối cũng có hiệu quả rất tốt.

Có lẽ có rất nhiều người từng thử gội đầu bằng nước muối và nhận ra hiệu quả không rõ ràng lắm nên nói là cách này không có tác dụng. Thật ra tất cả các cách trị liệu đều cần một quá trình thích ứng. Không chỉ phải kiên trì gội đầu bằng nước muối mà sau khi thấy kết quả cũng phải tiếp tục, bởi vì rụng tóc là bệnh cần điều trị trong một thời gian dài.



Kích thích tóc mọc dài

Chính bởi da đầu sạch sâu thông thoáng, chân tóc chắc khỏe nên sẽ kích thích tóc mọc nhanh hơn. Gội đầu với nước muối mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc hơn là bạn nghĩ đấy.

