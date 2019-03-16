Cách vẽ lông mày cho từng khuôn mặt

Trang điểm 16/03/2019 07:30

Mỗi khuôn mặt sẽ hợp với một dáng lông mày khác nhau. Để chọn được dáng lông mày phù hợp giúp khuôn mặt trở nên hài hòa, tươi tắn hơn, bạn cần tuân thủ các quy tắc sau.

Định hình dáng lông mày

Lông mày có vai trò rất quan trọng trên khuôn mặt, có thể giúp cân bằng dáng mặt, thu hẹp hay mở rộng đôi mắt theo ý muốn. Nhưng để làm được điều này, bạn cần phải biết cách định hình dáng lông mày trước. Theo đó, dù để dáng lông mày cong cơ bản hay thẳng tắp thì bạn đều phải tuân theo các quy tắc “bất di bất dịch” dưới đây:

- Chân mày luôn luôn phải thẳng với rìa ngoài của cánh mũi cùng bên.

- Điểm cao nhất của lông mày luôn phải thẳng với rìa ngoài của nhãn cầu mắt cùng bên.

- Còn điểm đuôi mày được xác định bằng giao điểm của đường kẻ ngang đi qua điểm chân mày và đường kéo cánh mũi với đuôi mắt.

Cách vẽ lông mày cho từng khuôn mặt

Sau khi xác định được các điểm chính của dáng lông mày thì bạn bắt đầu căn cứ vào hình dạng khuôn mặt để vẽ.

- Vẽ lông mày cho khuôn mặt tròn

Lông mày cong nhọn phù hợp với mặt tròn
Lông mày cong nhọn phù hợp với mặt tròn

Dáng lông mày cong nhọn chính là sự lựa chọn thích hợp cho khuôn mặt tròn, sẽ giúp gương mặt trở nên gọn hơn. Đồng thời, phần cong của lông mày càng cao thì khuôn mặt sẽ trông dài hơn và đôi mắt sẽ to hơn. Lưu ý là vẽ lông mày cong nhọn chứ không nên vẽ kiểu lông mày cong tròn.

Để vẽ lông mày cong nhọn, đầu tiên từ điểm đầu của chân mày bạn vẽ một đường dứt khoát đến điểm cao nhất. Sau đó, từ điểm cao nhất bạn kéo xuống để tạo phần đuôi. Cuối cùng nối các đường còn lại và dùng đầu chải để tạo hình cho lông mày.

- Cách vẽ lông mày cho khuôn mặt hình trái tim

Mặt hình trái tim phù hợp với dáng mày cong tròn nhẹ
Mặt hình trái tim phù hợp với dáng mày cong tròn nhẹ

Với gương mặt hình trái tim sẽ rất phù hợp với dáng lông mày cong tròn nhẹ. Đường cong mềm mại của lông mày sẽ giúp khuôn mặt thanh thoát và kiều diễm hơn. Cần tuyệt đối tránh kiểu lông mày cong nhọn vì khiến gương mặt trái tim có quá nhiều góc cạnh.

Để vẽ kiểu lông mày này đẹp, bạn nên sử dụng bột vẽ để các đường nét uyển chuyển và tự nhiên hơn. Hơn nữa, khi vẽ bạn cần tập trung vào các đường cong thay vì các đường thẳng, tạo sự cân đối cho khuôn mặt.

- Vẽ lông mày cho khuôn mặt vuông

Mặt hình vuông thích hợp với dáng mày có đuôi cong nhẹ
Mặt hình vuông thích hợp với dáng mày có đuôi cong nhẹ

Vì khuôn mặt vuông có nhiều góc cạnh, phần hàm cũng có xu hướng vuông vức, do đó bạn nên chọn dáng lông mày có phần đuôi cong nhẹ, để tạo sự mềm mại và hài hòa cho khuôn mặt, giúp giảm bớt các góc cạnh. Bạn nên dùng bút vẽ dạng lỏng để vẽ lông mày cho khuôn mặt vuông, đạt được màu sắc mong muốn, sau đó dùng mascara chải gọn gàng phần lông mày.

- Vẽ lông mày cho khuôn mặt oval

Mặt oval không kén kiểu dáng mày
Mặt oval không kén kiểu dáng mày

Khuôn mặt oval thì không quá kén dáng lông mày. Tuy nhiên, khi sở hữu dạng khuôn mặt này bạn vẫn nên tránh những kiểu dáng lông mày cong nhọn và dáng mày thẳng. Vì khuôn mặt đã có tỉ lệ vàng nên các nàng chỉ cần chọn kiểu lông mày nào mềm mại là được. Để có được đôi lông mày gọn gàng, các nàng nên thường xuyên nhổ tỉa bớt vùng lông dưới đuôi chân mày. Như vậy, phần cong trông sẽ rõ ràng, chân mày vào nếp hơn nhìn khuôn mặt thanh tú hơn.

- Vẽ lông mày cho khuôn mặt dài

Mặt dài thích hợp với kiểu mày mảnh và thẳng
Mặt dài thích hợp với kiểu mày mảnh và thẳng

Dáng lông mày lý tưởng cho khuôn mặt dài sẽ là mảnh và thẳng. Với kiểu vẽ lông mày này sẽ giúp gương mặt rộng hơn và thu gọn độ dài khuôn mặt. Khi vẽ, bạn nên tạo các đường thẳng dứt khoát và hạn những đường cong nhọn, vì sẽ khiến mặt trông dài hơn bình thường. Bạn hãy sử dụng bút chì vẽ để giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn và dùng đầu chải để tạo màu sắc tự nhiên, chân thật cho khuôn mày.

Một lưu ý nhỏ cho các bạn gái là khi vẽ lông mày nên chọn màu chì trùng với màu tóc và hãy sử dụng mascara màu cho lông mày nếu tóc của bạn được nhuộm màu quá sáng, để tạo thành một khối tổng thể hài hòa và thống nhất.

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