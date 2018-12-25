Đồ ngủ cho vợ chồng mới cưới giúp kết nối yêu thương

Thời trang 25/12/2018 21:07

Không chỉ giúp bản thân thoải mái khi ở nhà mà những bộ đồ ngủ cho vợ chồng mới cưới còn là “chất xúc tác” giúp tình cảm đượm nồng, hôn nhân thêm bền chặt.

Hiện nay, những bộ đồ ngủ đôi được thiết kế cho các cặp vợ chồng trẻ đang dần trở thành trào lưu được đông đảo mọi người ưa chuộng và quan tâm, bởi thời gian bên nhau buổi tối mới chính là giây phút hạnh phúc nhất của các tân lang tân nương. Hơn nữa, chắc chắn cặp vợ chồng trẻ nào cũng cảm thấy hạnh phúc, vô cùng dễ thương và ngọt ngào khi thức giấc và bắt gặp hình ảnh đáng yêu của nửa kia trong bộ đồ ngủ đôi.

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, đặc biệt là khí hậu nóng ẩm tại TP. HCM, để có thể thoải mái cùng nhau tận hưởng một giấc ngủ ngon và ngọt ngào bên nhau thì khi lựa chọn đồ ngủ đôi, các cặp vợ chồng mới cưới cần phải lưu ý:  

Chất liệu

Đồ ngủ cho vợ chồng nên chọn chất liệu thoáng mát dễ chịu
Đồ ngủ cho vợ chồng nên chọn chất liệu thoáng mát dễ chịu

Các cặp vợ chồng nên chọn đồ ngủ đôi có chất liệu mang lại sự thoáng mát, dễ chịu như lụa, cotton, satin… giúp thấm hút mồ hôi tốt, không gây kích ứng da và mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái khi ngủ. Tuyệt đối, các cặp đôi không nên chọn những bộ quần áo dày, vì nó không phù hợp với khí hậu ở nơi mình đang sống là TP.HCM sẽ khiến ra nhiều mồ hôi, gây nóng nực, ngứa ngáy, khó chịu, dẫn đến khó ngủ… Bên cạnh đó, quần áo dày còn có thể làm tăng ma sát với giường, ảnh hưởng xấu tới thể chất khiến hai vợ chồng bị mệt mỏi sau khi thức dậy.

Màu sắc

Những bộ đồ ngủ có hoa văn như hình trái tim, chấm bi hay họa tiết kẻ sọc ngang… sẽ phù hợp cho cả hai. Hai bạn có thể chọn các mẫu đồ ngủ cùng họa tiết nhưng khác màu để phù hợp với sở thích cá nhân mà vẫn ton-sur-ton với nhau.

Chọn màu sắc nhã nhặn, tươi mát để phù hợp với vợ và chồng
Chọn màu sắc nhã nhặn, tươi mát để phù hợp với vợ và chồng

 Để tạo cảm giác dễ thương, bình yên hai vợ chồng nên chọn những bộ đồ ngủ đôi có màu sắc nhã nhặn, mang lại cảm giác mát mẻ như hồng nhạt, xanh lá, be, xanh bạc hà… Hạn chế chọn những màu sắc sặc sỡ như đỏ tươi, vàng, cam… vì đầy là những gam màu nóng, dễ gây cảm giác nóng nực, tạo cảm giác lo lắng, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Kiểu dáng

Hiện nayy đồ ngủ cho vợ chồng mới cưới có rất nhiều kiểu dáng, các cặp đôi tha hồ lựa chọn như là:

+ Pijama truyền thống: Sẽ phù hợp với những cặp đôi thích giản dị, thanh lịch và kín đáo. Pijama truyền thống có kiểu dáng đồng điệu cho mọi cặp vợ chồng. Tuy nhiên vì quần và áo đều dài tay nên hai vợ chồng có thể mặc những bộ pajama truyền thống vào những ngày trở lạnh.

+  Pijama ngắn: Đây là gợi ý hoàn hảo cho cả hai vào mùa hè, để cùng nhau tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn đầy mát mẻ. Pajama ngắn tạo sự trẻ trung năng động với các họa tiết đáng yêu như trái cây nhiệt đới hay các hình thú đang rất được lòng các vợ chồng trẻ.

Pijama truyền thống là bộ ngủ đôi hợp với nhiều vợ chồng
Pijama truyền thống là bộ ngủ đôi hợp với nhiều vợ chồng

+  Yakata: Đây là bộ đồ ngủ đậm chất Nhật Bản. Yakuta thường được thiết kế siêu đáng yêu với các họa tiết hoa văn và hình động vật xinh xắn như là: Hoa anh đào, hồ ly đáng yêu, hình chim trắng cách điệu, hoa cỏ mùa xuân...

Ngoài ra, các cặp đôi cũng có thể chọn những bộ đồ ngủ thun có nhiều kiểu dáng, họa tiết cũng như màu sắc tha hồ lựa chọn. Vợ yêu thích sự mát mẻ thì có thể chọn váy ngắn hoặc áo hai dây và chọn cho chồng một bộ đồ thun ngắn tay “ton sur ton”, vừa phù hợp với sở thích mà vẫn có nét đồng điệu đáng yêu cho hai vợ chồng.

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