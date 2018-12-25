4 kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 60 trở nên “lão hóa ngược”

Làm đẹp 25/12/2018 20:59

Với phụ nữ 60 tuổi, kiểu tóc phù hợp với họ luôn phải đáp ứng 2 yếu tố là đơn giản, không mất thời gian tạo kiểu và phải giúp trẻ hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên, để lựa chọn được một kiểu tóc đẹp đáp ứng được hai yếu tố này thật không đơn giản.

Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng không muốn mình xấu và già đi. Vì thế để vẫn trẻ trung, thanh lịch, các quý cô hãy tham khảo ngay các kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 60 sau đây.

Tóc bob uốn cụp – Quý phái, thanh lịch

Tóc bob uốn cụp
Tóc bob uốn cụp

Tóc bob uốn cụp không chỉ phù hợp với những cô gái trẻ mà còn rất phù hợp với các quý cô tuổi 60. Kiểu tóc khiến cho các quý cô trở nên quý phái, thanh lịch vì tóc ôm sát khuôn mặt, tạo sự bồng bềnh, dày dặn.

Hơn nữa, kiểu tóc này cũng không quá khó tính trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Rất nhiều kiểu trang phục có thể kết hợp với kiểu tóc này tạo nên sự nhã nhặn đằm thắm của phụ nữ 60 tuổi như bộ vest cách điệu đứng dáng hay những bộ trang phục nhẹ nhàng.

Tóc lob đuôi xòe

Tóc lob đuôi xòe
Tóc lob đuôi xòe

Có thể nói trong các kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 60 thì đây là kiểu tóc trẻ trung nhất. Kiểu này vô cùng tự nhiên và phù hợp với những người có mái tóc dày dặn và hơi xoăn.

Tóc lob đuôi xòe sẽ có độ dài khoảng ngang vai được tỉa đuôi rất cẩn thận để tóc xòe ra cụp vào không nhất định theo đúng một chuẩn mực để tạo vẻ tự nhiên nhất. Chính vì vậy, nếu vội vàng, không có thời gian chải chuốt cũng không sao cả. Với kiểu này, các quý cô có thể chọn lựa mốt số màu tóc trung tính để đảm bảo tóc đẹp hơn và mình cũng trẻ trung hơn. Ngay cả khi mặc váy điệu đà thì kiểu tóc này cũng giúp các quý cô trông rất chững chạc, tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của người phụ nữ lớn tuổi.

Tóc dài lệch ngôi

Tóc dài lệch ngôi
Tóc dài lệch ngôi

Phụ nữ tuổi 60, khuôn mặt sẽ có những nếp nhăn và đường nét không còn rõ như thời thanh xuân. Để che giấu phần nào sự từng trải của thời gian thì các chị em tuổi 60 nên chọn kiểu tóc dàì lệch ngôi có sự lượn sóng nhẹ. Đồng thời, kiểu tóc này cũng tạo cho người phụ nữ có vẻ ngoài thanh thoát, dịu dàng và đằm thắm hơn. Hơn nữa, kiểu tóc này phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt.

Tóc dài tỉa đuôi

Mái tóc dài được tỉa đuôi tỉ mỉ cũng phần nào giúp cho những người phụ nữ lớn tuổi che bớt đi những nếp nhăn in hằn theo năm tháng. Vì kiểu tóc sẽ ôm lấy khuôn mặt tại các vùng như trán, cằm, gò má những chỗ có nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, kiểu tóc này chỉ phù hợp với những quý cô có khuôn mặt to và tròn trĩnh. Còn những chị em nào có khuôn mặt nhỏ thì kiểu tóc sẽ khiến gương mặt càng bị che đi và không rõ nét.

Tóc dài tỉa đuôi
Tóc dài tỉa đuôi

Có thể nói, khi ở độ tuổi không còn trẻ trung như trước đây thì việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp sẽ giúp quý cô rất nhiều trong việc giúp bản thân trẻ trung hơn, sang trọng và phơi phới hương sắc.

Tuy nhiên, các quý cô cũng cần căn cứ về kiểu gương mặt khác nhau và tình trạng tóc để lựa chọn kiểu tóc đẹp cho phù hợp với độ tuổi của mình. Lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt sẽ khiến phụ nữ xinh đẹp, tự tin thể hiện bản thân. Do đó, dù có lớn tuổi các chị em cũng vẫn có nét đẹp mặn mà, quý phái, vì vậy không nên suy nghĩ mình già rồi thì tóc tai, trang phục không cần chú ý khi đi ra ngoài.

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