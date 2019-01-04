Cách phối áo len với chân váy xòe cực nữ tính

Thời trang 04/01/2019 14:37

Từ gợi ý 7 cách phối áo len với chân váy xòe dưới đây, outfit mùa đông này sẽ hội tụ đủ nét duyên dáng và cá tính đến không ngờ.

Áo len vốn là item không thể thiếu của mùa đông nhưng ngoài quần jeans và sneaker dễ phối, dễ mặc thì combo áo len kết hợp với chân váy xòe sẽ tạo nên hiệu ứng đặc biệt.

Áo len kết hợp với chân váy xòe duyên dáng và cá tính
Áo len kết hợp với chân váy xòe duyên dáng và cá tính 

Bởi không chỉ có tính tương phản “trên đông dưới hè”, combo này còn có nhiều khả năng biến hóa, có thể dịu dàng hoặc cá tính, nổi bật. Điều này hoàn toàn có thể làm được nhờ cách mix&match khéo léo, hài hòa, phù hợp với phong cách riêng của mỗi người.

- Áo len + chân váy xòe ngắn

Combo áo len và chân váy xòe ngắn phong cách trẻ trung, cá tính
Combo áo len và chân váy xòe ngắn phong cách trẻ trung, cá tính  

Để mix áo len với chân váy xòe theo phong cách trẻ trung, cá tính thì combo áo len và chân váy xòe ngắn rất được lòng các quý cô hiện đại.

Set đồ áo len cùng chân váy xòe không bao giờ lỗi mốt trong mùa đông
Set đồ áo len cùng chân váy xòe không bao giờ lỗi mốt trong mùa đông

Cách mix này đơn giản, tạo nên sự thoải mái và có thể diện đi chơi, đi dạo phố cùng người thân, bạn bè.

Cách mix&match khéo léo, hài hòa
Cách mix&match khéo léo, hài hòa

Có khá nhiều kiểu dáng chân váy xoè ngắn có thể lựa chọn như: dáng ôm xoè cánh sen, dáng xoè xếp ly, dáng xòe chữ A…

Phối áo len và chân váy xòe ngắn với quần tất hoặc boot cao cổ thời thượng
Phối áo len và chân váy xòe ngắn với quần tất hoặc boot cao cổ thời thượng

Nhưng để giữ ấm và hạn chế “lệch pha” trong thời tiết mùa đông, cách phối áo len và chân váy xòe ngắn nên kết hợp với quần tất hoặc boot cao cổ thời thượng.

- Áo len overside + chân váy xòe

Áo len overside là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng thích phong cách dịu dàng pha chút cá tính khi chọn áo len mặc với chân váy xòe.

Áo len overside mix với chân váy xòe
Áo len overside mix với chân váy xòe

Nhưng để set đồ thêm gọn gàng, ấn tượng, đừng quên chọn áo có phom rộng vừa phải, cân đối với dáng người, đồng thời, khéo léo sơ vin một phần vạt trước của áo len vào chân váy xòe.

Nên chọn áo có phom rộng vừa phải, cân đối với dáng người
Nên chọn áo có phom rộng vừa phải, cân đối với dáng người

Riêng với những người có dáng cao gầy, kiểu áo len phom rộng bỏ ngoài váy lại tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng hơn.

- Áo len + chân váy midi

Combo áo len và chân váy midi giúp giữ ấm và tạo nên nét đẹp nữ tính
Combo áo len và chân váy midi giúp giữ ấm và tạo nên nét đẹp nữ tính

Combo áo len và chân váy midi không chỉ có khả năng giữ ấm mà còn tạo nên nét đẹp nữ tính giữa tiết trời mùa đông. Cách phối các gam màu đỏ gạch, vàng nâu, trắng ngà đậm chất thu đông sẽ giúp outfit dù đơn giản cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Với chân váy midi, việc kết hợp với áo len ôm dáng hay áo len dáng rộng đều đẹp, phù hợp cho cả những quý cô công sở thanh lịch, dịu dàng.

- Áo len đơn sắc + chân váy xòe họa tiết

Cách phối áo len với chân váy xòe khá an toàn và đơn điệu nếu bỏ qua cách mix áo len đơn sắc với chân váy họa tiết sinh động, điệu đà.

Mix áo len đơn sắc với chân váy họa tiết sinh động, điệu đà
Mix áo len đơn sắc với chân váy họa tiết sinh động, điệu đà

Dù chân váy họa tiết chấm bi ngọt ngào, hoa văn mềm mại hay hình khối lạ mắt, rực rỡ, bộ trang phục cũng trở nên thu hút và nổi bật giữa ngày đông. Đây đúng là sự kết hợp đáng để thử nghiệm phải không nào?

- Áo len cổ lọ + chân váy xòe

Mạnh mẽ và nữ tính là ấn tượng mang lại khi chọn áo len cổ lọ mặc với chân váy xòe đi cùng boot cổ ngắn. Set áo len mặc với chân váy này phù hợp với tất cả các dịp như đi học, đi làm hay đi chơi cuối tuần.

Áo len cổ lọ mặc với chân váy xòe đi cùng boot cổ ngắn mạnh mẽ và đầy nữ tính
Áo len cổ lọ mặc với chân váy xòe đi cùng boot cổ ngắn mạnh mẽ và đầy nữ tính

Chỉ cần cân nhắc kết hợp khéo léo màu sắc, họa tiết của 2 item này, tổng thể set đồ sẽ vô cùng tuyệt đẹp và hài hòa.

- Áo len + chân váy xẻ

Set đồ áo len phối với chân váy xẻ gợi cảm
Set đồ áo len phối với chân váy xẻ gợi cảm

Cách phối áo len với chân váy sẽ khó có được nét quyến rũ hút hồn khi bỏ qua chân váy xẻ. Trong các outfit mùa đông kín đáo, dịu dàng, set đồ có phần gợi cảm này sẽ đa dạng và thu hút mọi ánh nhìn.

Phối áo len với chân váy quyến rũ
Phối áo len với chân váy quyến rũ

Nên chọn những chiếc áo len ôm sát cơ thể để trang phục gọn gàng và tôn dáng hơn.

- Áo len, chân váy và phụ kiện

8. Kết hợp áo len, chân váy và phụ kiện sẽ giúp set đồ bắt mắt và phong cách hơn rất nhiều
Kết hợp áo len, chân váy và phụ kiện sẽ giúp set đồ bắt mắt và phong cách hơn rất nhiều

Sẽ không còn thú vị khi chọn áo len kết hợp chân váy mà không có thêm phụ kiện. Bởi một số phụ kiện như: vòng cổ, mũ nồi, mũ beanie… sẽ giúp set đồ bắt mắt và phong cách hơn rất nhiều.

Cách phối áo len với chân váy xòe ấn tượng dành cho những ngày mùa đông
Cách phối áo len với chân váy xòe ấn tượng dành cho những ngày mùa đông

Trên đây là cách phối áo len với chân váy xòe ấn tượng dành cho những ngày mùa đông mà bất cứ cô nàng nào cũng có thể tham khảo. Từ những gợi ý này, hãy lựa chọn và tự tin thể hiện tài mix&match để có những set đồ thời thượng và phù hợp với phong cách riêng mỗi người.

Áo len cổ lọ + áo khoác dạ: Combo “xưa như trái đất” đang được các quý cô sành mốt ưu ái hết mực

Áo len cổ lọ + áo khoác dạ: Combo “xưa như trái đất” đang được các quý cô sành mốt ưu ái hết mực

Muốn mặc đẹp mà chẳng tốn đến 1 phút, các nàng cứ diện lên mình chiếc áo len cổ lọ rồi khoác ngoài áo dạ, vừa đảm bảo ấm áp lại đẹp xinh chẳng chê được chỗ nào.

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