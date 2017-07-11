Bí quyết trang điểm tự nhiên giúp các chị em quyến rũ hơn

Phần lớn, bạn thấy những ca sĩ, diễn viên nữ người Hàn thường rất lung linh và xinh đẹp, đặc biệt là thu hút nhiều ánh nhìn của các chàng trai. Vì sao lại như thế? Rất đơn giản, vì họ nắm trong tay bí quyết trang điểm tự nhiên. Lớp phấn trang điểm “ngụy trang” tinh vi tạo nên điểm nhấn sắc sảo cho khuôn mặt, trông rất tự nhiên.

Vẻ trẻ trung năng động của một người con gái không chỉ được đánh giá qua hành động mà còn dựa vào khuôn mặt xinh tươi tự nhiên không trang điểm dày cộp ngụy trang cho những khuyết điểm của mình. Vì vậy, để phát huy hết lợi thế của “con gái” bạn nên lựa chọn cho mình bí quyết trang điểm tự nhiên, nhìn trong trẻo và vô cùng dễ thương.

Đồng thời, lớp phấn trang điểm trong suốt, giống màu da, có sự liên kết hoàn hảo giữa mắt và môi bằng má hồng tự nhiên. Hơn hết, bí quyết trang điểm tự nhiên sử dụng đánh son lòng môi giúp tạo thiện cảm, tăng độ hấp dẫn và vô cùng quyến rũ cho phái đẹp.

Vì vậy, những ai thích nét nhẹ nhàng, ngây thơ và trẻ trung thì hãy trang điểm tự nhiên theo phong cách của Hàn Quốc, còn ai thích sự chín chắn, già dặn thì hãy học theo cách trang điểm giống Tây.

Hướng dẫn thực hiện bí quyết trang điểm tự nhiên

Trước khi trang điểm, bạn phải làm sạch da mặt, sau đó massage bằng nước hoa hồng. Tiếp đến sử dụng kem dưỡng phù hợp với da, thoa đều đến khi thấy mịn thì thôi. Để giúp làn da sáng và đều màu hơn thì bạn nên dùng một ít kem lót tán đều lên da mặt. Sau đó, dùng kem nền thường là nâu nhạt phủ lên để tăng độ sáng và mịn cho da.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phấn nền Highlight dạng thỏi để kẻ ngang dưới bầu mắt rồi tán đều bằng bông tán. Sau đó đó sử dụng phấn phủ mịn tán đều từ trên trán xuống sống mũi rồi qua 2 bên má và cằm. Để có tính thẩm mỹ cao, bạn nên chọn phấn màu nâu, gần giống với màu của da bạn.

Tiếp theo, bạn nên dùng phấn màu hồng nhạt để đánh má giúp cho gương mặt trở nên thanh thoát hơn. Bạn dùng cây cọ đánh ngược phấn từ gò má lên thái dương giúp lớp phấn tán đều, nhìn mịn và thật hơn.

Đối với bí quyết trang điểm tự nhiên bạn cần đặc biệt chú ý vào đôi mắt và lông mày. Khi trang điểm lông mày bạn nên chọn màu nâu đậm, còn vùng bầu mắt thì nên dùng màu nâu nhạt hoặc hồng tím. Đôi mắt bạn nên dùng phấn nâu đậm tán đều. Để đôi mắt thêm to, nhìn trong sáng hơn và đẹp tự nhiên thì bạn nên chuốt mi, sử dụng mascara làm cong mi mắt là được. Cuối cùng bạn sử dụng son màu hồng nhạt để tô điểm cho môi giúp da sáng, nổi bật nét trẻ trung, rạng ngời của khuôn mặt.

Với các bước thực hiện đơn giản, bất kì bạn gái nào cũng có thể sử dụng bí quyết trang điểm tự nhiên để tôn lên nét đẹp của mình.

Vì vậy, các chị em hãy chăm chút hơn nữa cho vẻ đẹp bề ngoài của mình, làm tăng vẻ đẹp vốn có, trở nên xinh tươi hơn trong mắt mọi người. Bí quyết trang điểm tự nhiên chính là một “vũ khí” bí mật để giúp chị em che giấu khuyết điểm, đẹp lung linh mỗi khi bước ra đường và tự tin khoe sắc.