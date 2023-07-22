Bí quyết makeup tone cam từ nhẹ nhàng đến cá tính gợi cảm

Sự trẻ trung và cá tính vừa phải của những lớp makeup look tông cam khiến bạn trở thành tâm điểm của những buổi tiệc ngày Hè.

Phong cách trang điểm tông màu cam được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ sự lăng xê nhiệt tình của các beauty blogger như Quách Ánh, Jessica Vu, Haley Kim,… Makeup look toát lên phong thái cá tính và phóng khoáng Tone cam đất Đây là sự kết hợp giữa makeup tone cam tươi trẻ và màu nâu đất quyến rũ. Cũng như là sự kết hợp cho những cô gái sexy và cá tính. Đánh phấn mắt tone cam đất sẽ khiến đôi mắt bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Sử dụng phấn màu cam đất khéo léo phủ lên bầu mắt sau đó kẻ một chút eyeliner màu nâu thật mảnh và kéo dài khỏi đuôi mắt để giúp “cửa sổ tâm hồn” của bạn trở nên quyến rũ hơn. Đối với phần má, bạn nên chọn phấn tông màu cam đào để mang đến nét tươi trẻ.

Trang điểm tông cam đất đem đến sự cá tính, quyến rũ và sang trọng - Ảnh minh họa: Internet Phong cách trang điểm tông màu cam toát lên phong thái cá tính và phóng khoáng được rất nhiều các blogger làm đẹp gợi ý. Các nàng cũng có thể biến hóa style cá nhân với loạt cách trang điểm tông màu cam như sau. Màu cam đào Phong cách trang điểm tông cam đào sẽ phù hợp với những bạn yêu thích sự nhẹ nhàng. Đầu tiên cần phải có một lớp nền tự nhiên, mỏng nhẹ, muốn như vậy bạn cầnn lựa chọn kem nền sáng hơn 1-2 tông so với da và sử dụng phấn phủ kiềm dầu để giữ lớp nền lâu trôi.

Trang điểm tông cam đào phù hợp với những bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet Bạn nên sử dụng màu cam đất cho phần mắt, sau đó dùng chì hoặc bút dạ màu nâu kẻ một đường viền thật mảnh cho lớp makeup được tự nhiên. Phấn tông màu cam đào là sự lựa chọn thích hợp cho phần má để mang đến nét tươi trẻ. Dùng gam màu cam hoặc hồng san hô ngọt ngào cho đôi môi của mình trở nên quyến rũ hơn. Tông cam hồng Sự kết hợp giữa gam màu cam và màu hồng mang tới cho nàng nét đẹp vừa dịu dàng vừa năng động. Nếu màu hồng được cho là làm tối màu da thì khi kết hợp cùng màu cam sẽ giúp khuôn mặt của bạn tươi sáng và rạng rỡ hơn. Trang điểm tông cam hồng không khó, tuy nhiên bạn cần có sự tiết chế phù hợp khi pha trộn màu sắc để lớp trang điểm được tự nhiên. Makeup tone hồng đào ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet Giống với trang điểm tông cam đào, phong cách trang điểm này cũng cần một lớp nền mỏng nhẹ che khuyết điểm vừa đủ ở những vùng như quầng thâm mắt hay thâm mụn. Điểm nhấn của makeup look cam hồng sẽ nằm ở phần bọng mắt được nhấn màu cam và nâu tạo cho đôi mắt có độ sâu và sáng, đôi môi cam đỏ quyến rũ và phấn má cam hồng nhẹ nhàng, hài hòa.

Tuyệt chiêu trang điểm long lanh như các tỷ tỷ xứ Trung Trên mạng xã hội rất nhiều các chị đẹp đã tạo ra những xu hướng về thời trang và làm đẹp. Trong vài năm nay, phong cách trang điểm douyin đã gây bão khắp toàn cầu nhờ nét đẹp quyến rũ pha chút ngây thơ trong trẻo.

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