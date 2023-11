Bật mí bí quyết cấp dưỡng với giá "thân thiện" túi tiền "cứu cánh" cho làn da cháy nắng

1. Nha đam

Nha đam có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học ức chế hoạt động của một loại enzyme gọi là tyrosinase, có liên quan đến quá trình tổng hợp melanin. Giảm nồng độ melanin giúp làm mờ vết rám nắng của bạn theo thời gian, phục hồi làn da tự nhiên của bạn.

Nha đam cũng giúp cung cấp nước, nuôi dưỡng và phục hồi làn da của bạn nhờ hàm lượng nước và chất chống oxy hóa cao.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cắt một lá nha đam và lấy phần gel bên trong nó.

Thoa một lớp gel lô hội dày lên vùng da rám nắng, tốt nhất là trước khi đi ngủ để nó lưu lại trên da qua đêm và được hấp thụ đúng cách.

Rửa sạch vào sáng hôm sau.

2. Gỗ đàn hương

Gỗ đàn hương được cho là có đặc tính làm sáng da có thể giúp loại bỏ vết nắng. Thành phần chữa bệnh này từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian như một phương pháp chữa bệnh tăng sắc tố da tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cho 2 thìa bột vỏ cam vào bát, 2 thìa bột gỗ đàn hương và 1 thìa kem tươi.

Trộn vài giọt dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp đặc, mịn.

Đắp hỗn hợp lên vùng da bị rám nắng trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước thường.

3. Sữa chua

Sữa chua có chứa axit lactic giúp đẩy nhanh quá trình bong tróc da chết trên bề mặt đồng thời kích thích sự phát triển của lớp da mới để thay thế nó. Làn da mới được hình thành này sáng hơn, săn chắc và khỏe mạnh một cách tự nhiên với lỗ chân lông se khít hơn.

Thêm vào đó, sữa chua có lượng kẽm cao, có đặc tính chống viêm mạnh có thể làm dịu mẩn đỏ và kích ứng do da cháy nắng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Chiết xuất nước ép của một quả dưa chuột và một quả cà chua, rồi trộn vào một cốc sữa chua nguyên chất.

Thêm vào 1/2 cốc bột mì và khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp không vón cục.

Thoa hỗn hợp lên vùng da rám nắng và giữ nguyên trong 30–45 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm.

Mẹo: Bạn cũng có thể thoa một ít sữa chua tươi lên vùng da bị mụn 15-20 phút trước khi tắm. Biện pháp khắc phục đơn giản này sẽ giúp nới lỏng lớp da chết để chúng có thể dễ dàng loại bỏ trong quá trình tắm.

4. Khoai tây

Nước ép khoai tây được làm giàu với vitamin C, giúp hạn chế sản xuất melanin trên da, do đó nó trở thành một phương thuốc hiệu quả để điều trị chứng tăng sắc tố da. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, hạn chế hoạt động có hại của các gốc tự do được giải phóng trong da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Không chỉ vậy, vitamin C còn kích thích sản xuất collagen, protein cấu trúc chính cần thiết để tạo ra các tế bào da mới và sửa chữa những tổn thương.

Cách sử dụng:

Lấy 2–3 củ khoai tây cỡ vừa đã gọt vỏ và cắt thành bốn miếng.

Cho các khúc vào máy xay sinh tố để tạo thành hỗn hợp đặc, nhuyễn.

Thường xuyên áp dụng nó cho làn da rám nắng.

Để khô trong khoảng 30 phút trước khi rửa sạch bằng nước lạnh.

5. Bột mì

Bột mì hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, loại bỏ các tế bào da chết tích tụ trên bề mặt cơ thể của bạn để lộ làn da sáng hơn từ bên dưới. Thường xuyên áp dụng chất tẩy da chết này có thể giúp làm mờ vết rám nắng của bạn bằng cách loại bỏ hoàn toàn các lớp trên bị tổn thương của da.

Bạn có thể trộn nó với các thành phần làm sáng da khác để có kết quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Lấy một ít bột mì vào bát và trộn với nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc, không vón cục.

Thoa hỗn hợp lên những vùng da bị rám nắng và để khô trong khoảng 20 phút.

Làm ướt tay hoặc vẩy một ít nước lên da và chà nhẹ hỗn hợp này theo chuyển động tròn trong vài phút.

Rửa sạch bằng nước.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng nước hoa hồng thay vì nước thường vì đặc tính dưỡng ẩm và làm dịu da của nó. Thêm nước cốt chanh và sữa chua vào hỗn hợp có thể tăng cường hiệu quả làm sáng da.

Theo Emedihealth