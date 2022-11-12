7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay

Trang điểm 12/11/2022 12:20

Có nhiều cách để cải thiện sự phát triển của lông mi: bạn có thể sử dụng tinh dầu, mát-xa mi mắt và dưỡng mi sau khi trang điểm. Nhưng cách dễ nhất để tăng cường chúng là đa dạng hóa các bữa ăn hàng ngày của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là ăn một số loại thực phẩm lành mạnh và ngon miệng sẽ có lợi, không chỉ cho lông mi của bạn mà còn cho toàn bộ cơ thể của bạn.

1. Trứng

 

Trứng chứa nhiều protein.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 1

Tác dụng của chúng: Tóc và lông mi được cấu tạo từ keratin. Thực phẩm giàu protein giúp cơ thể bạn có đủ lượng axit amin để sản xuất keratin. Nó sẽ giúp lông mi của bạn khỏe và dài hơn.

2. Cá hồi

 

Cá hồi là một nguồn cung cấp axit béo Omega-3, vitamin D và vitamin B.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 2

Tác dụng: Axit béo omega-3 bảo vệ lông mi của bạn khỏi bị gãy, không bị giòn và rụng. Vitamin D và vitamin B giúp tăng cường sự phát triển của lông mi.

3. Quả hạch

Các loại hạt cung cấp cho cơ thể bạn axit Omega-3 và vitamin E.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 3

Tác dụng của chúng: Các axit béo cùng với vitamin E vận chuyển máu và oxy đến các nang lông. Nó làm tăng lưu lượng máu và củng cố các nang tlông. Nó giúp giữ cho mi của bạn giữ được lâu hơn và khuyến khích chúng mọc nhanh hơn.

4. Trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả có chứa vitamin A và C.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 4

Tác dụng của chúng: Những loại vitamin này có lợi cho sự phát triển của lông mi và sản xuất collagen. Vỏ của trái cây và rau quả có chứa silica , một khoáng chất cần thiết giúp lông mi của bạn trở nên dài và khỏe mạnh.

 

 

5. Nấm

Nấm là một nguồn vitamin B3 quý giá.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 5

Chúng cải thiện lưu thông máu của bạn và giúp sản xuất keratin. Vitamin B3 kích thích sự phát triển của lông mi và loại bỏ các sợi mi khô và dễ gãy. Nó giúp sinh sản tế bào và ngăn ngừa lông mi của bạn bị rụng.

6. Đậu

Đậu chứa vitamin H và axit folic.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 6

Tác dụng của chúng: Vitamin H làm tăng lưu lượng máu đến các nang tóc của bạn, làm cho lông mi của bạn trông dày hơn và ngăn chúng bị khô và rụng. Nó giúp cơ thể bạn hấp thụ các axit amin và chất béo cần thiết cho lông mi khỏe mạnh. Axit folic ngăn ngừa lông mi của bạn trở nên giòn.

7. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt rất giàu vitamin B6 và sắt.

7 thực phẩm làm đẹp hàng đầu kích thích mi dài cong vút trong tầm tay - Ảnh 7

Tác dụng của chúng: Vitamin B6 kích thích sản xuất melanin, sắc tố mang lại màu sắc cho hàng mi của bạn. Sắt được lưu trữ trong các nang lông và giúp lông mi của bạn không bị yếu và rụng.

Theo Brightside

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