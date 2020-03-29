Sử dụng son có chứa nhiều chì là nguyên nhân chính khiến đôi môi của chị em bị thâm, mất đi vẻ căng mọng, hồng hào. Tuy nhiên, để nhận biết trong son có chì hay không thì không phải chị em nào cũng biết cách. Vì vậy, dưới đây là 5 cách nhận biết son có chì đơn giản, chính xác để chị em tham khảo.

Nếu quá trình chà son chuyển sang màu đen nghĩa là son có chì. Ngược lại, nếu vàng không bị ngả màu đen nghĩa là son ít chứa chì.

Việc sử dụng vàng để thử chì trong son được các chị em áp dụng khá phổ biến. Cách thử rất đơn giản, bạn chỉ cần đánh các màu son cần thử chì lần lượt ra cánh tay sau đó sử dụng trang sức vàng như nhẫn, vòng hoặc hoa tai để chà trực tiếp vào vết son.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, một số loại son khi thử với vàng không bị chuyển đen mặc dù son có chì. Do vậy, cách thử này cũng mang tính chất tương đối.

Son chứa chì nên chà với vàng bị vệt đen - Ảnh minh họa: Internet.

Thực chất, trong son có chứa nhiều thành phần kết hợp với nhau và có một số hợp chất có khả năng tạo ra kết tủa đen khi tiếp xúc với vàng. Điển hình như thành phần sáp ong sử dụng để bào chế son nhằm tạo độ dưỡng cho son. Sáp ong sẽ dễ dàng làm vàng ngả màu đen. Vì vậy, không thể khẳng định rằng loại son nào làm cho vàng chuyển màu đen là đều chứa chì.

Cách thử chì trong son bằng vàng chỉ mang tính tương đối - Ảnh minh họa: Internet.

Cách nhận biết son có chì bằng bạc

Cách sử dụng bạc để nhận biết lượng chì trong bạc cũng tương tự như cách sử dụng vàng. Bởi bạc và vàng có nhiều đặc trưng và tính chất hóa học tương tự nhau. Tuy nhiên, cách này cũng được đánh giá là có độ chính xác không cao.

Cách nhận biết son có chì bằng nước

Cách nhận biết này chỉ áp dụng với một số loại son dạng lỏng như son kem. Bạn có thể sử dụng một vài giọt son kem để nhỏ vào cốc nước trắng. Nếu như lớp son kem bị nổi lên bề mặt nước thì điều đó có nghĩa là son đảm bảo an toàn. Ngược lại nếu lượng son kem bị chìm dưới đáy cốc thì tức là son chứa chì.

Thử chì trong son bằng nước chỉ áp dụng với son kem - Ảnh minh họa: Internet.

Phương pháp nhận biết này căn cứ vào khối lượng riêng của nước và khối lượng riêng của chì. Son chứa nhiều chì sẽ có khối lượng riêng lớn hơn nước nên bị chìm xuống dưới nước.

Cách nhận biết son có chì hay không bằng cách đốt son

Một cách nhận biết son nhiều chì đơn giản khác là đốt son lên. Theo kinh nghiệm của nhiều chị em thì bạn cần đốt một lượng nhỏ son sau đó hòa tan vào trong nước.

Nếu son sau khi đốt mà không thể hòa tan thì nghĩa là chứa nhiều chì. Nếu son có thể hòa tan trong nước tức là chứa ít chì.

Đốt son để thử lượng chì trong son - Ảnh minh họa: Internet.

Một mẹo mà các chị em nên để ý: Nếu trong quá trình đốt son, son nào cháy khét thì chứa nhiều chất độc hại cho môi, điển hình là lượng chì lớn. Còn son nào đốt tỏa ra mùi thơm và không bị khét sẽ an toàn cho người sử dụng.

Cách nhận biết son có chì bằng phương pháp vô cùng đơn giản

Cách nhận biết son nhiều chì vô cùng đơn giản là bạn hãy để ý khi uống nước hoặc ăn uống, vết son ít nhiều sẽ bị lem ra miệng cốc hoặc miệng bát. Nếu vết son này bạn dùng giấy lau sạch luôn thì an toàn, còn nếu bạn lau khó sạch và bám rất lâu nghĩa là son bạn sử dụng chứa rất nhiều chì.

Lau thử vết son dính ở miệng cốc để biết son chứa nhiều chì hay không - Ảnh minh họa: Internet.

Cách sử dụng son an toàn, không bị thâm môi

Có loại son nào không chứa chì hay không? Thực tế, chì là thành phần không thể thiếu trong son để giúp bám màu lâu hơn trên môi. Son không chứa chì đồng nghĩa với việc màu son khó mà bám lâu. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn son có chứa ít chì, bạn hãy áp dụng những bí quyết để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng do lượng chì trong son tác động lên môi. Bởi nếu bạn sử dụng son thường xuyên, dù lượng chì trong son rất ít nhưng tích tụ lâu ngày cũng sẽ khiến môi bị nhợt nhạt, kém hồng hào.

Một số bí quyết đơn giản mà bạn nên áp dụng như:

Luôn sử dụng son dưỡng trước khi đánh son để giảm ảnh hưởng trực tiếp của son lên da môi.

Tẩy da chết môi để đôi môi được căng mọng, hồng hào.

Dưỡng da môi thường xuyên vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, có thể sử dụng mặt nạ ngủ cho môi.

Dưỡng môi thường xuyên để môi căng mọng, hồng hào - Ảnh minh họa: Internet.

Luôn tẩy trang kỹ cho môi sau khi về nhà, sử dụng các dòng tẩy trang chuyên dụng để loại bỏ lớp son môi.

Không nên quá lạm dụng son, sử dụng son với thời gian quá dài, bạn nên để môi có thời gian phục hồi sắc tố.

Tích cực sử dụng các loại dưỡng môi từ thiên nhiên như: mật ong, dầu dừa, dầu ô liu...

Trên đây là 5 cách nhận biết son có chì đơn giản, chính xác mà chị em có thể áp dụng dễ dàng. Sử dụng son có quá nhiều chì sẽ khiến đôi môi thâm sạm và không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, chị em nên lựa chọn loại son có lượng chì phù hợp và nên dưỡng môi thường xuyên.