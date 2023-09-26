WHO cảnh báo: Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát, tăng khả năng lây nhiễm ở người

Trước đó, trong bản cập nhật giao dịch hôm 21/9, công ty thực phẩm gia cầm và thức ăn chăn nuôi Astral Foods cũng nhấn mạnh: "Dịch cúm gia cầm bùng phát này là đợt bùng phát tồi tệ nhất mà Nam Phi từng chứng kiến. Dịch bệnh đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực phẩm ra thị trường và dự kiến nguồn cung thịt gia cầm vào chuỗi giá trị có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong những tháng tới". Theo Astral Foods, đợt bùng phát cúm gia cầm lần này đến nay đã gây thiệt hại 220 triệu rand cho công ty.

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 22/9, công ty thực phẩm và gia cầm Quantum Foods cho biết đã phải tiêu hủy gần 2 triệu con gà - trị giá tổng cộng hơn 100 triệu rand (5,3 triệu USD) - trong năm nay vì cúm gia cầm.

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, WHO đã lên tiếng cảnh báo các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm mới ở các loài động vật có vú có thể khiến virus tăng khả năng thích nghi, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn ở con người. Cuối năm 2021, châu Âu đã hứng chịu đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử, trong khi Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng trải qua các đợt dịch nghiêm trọng. Sự cố dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm trên toàn thế giới, trong đó chủ yếu là gia cầm nhiễm biến thể virus H5N1.

Là một trong những nhà sản xuất gia cầm lớn của lục địa, Nam Phi đã báo cáo các trường hợp cúm gia cầm đầu tiên tại các trang trại tư nhân hồi tháng 4 vừa qua. Đầu tháng này, Hiệp hội Gia cầm Nam Phi (SAPA) cho biết nước này đang phải đối mặt với 2 chủng virus cúm gia cầm là H5N1 và H7N6.

Theo WHO, virus gây cúm gia cầm thường chỉ lây lan ở các loài họ chim, song gần đây biến thể virus H5N1 đã lây lan nhiều hơn ở các loài động vật có vú - vốn có cấu tạo sinh học gần hơn với con người. Một số loài động vật có vú có thể đóng vai trò là vật truyền nhiễm trung gian, dẫn đến khả năng xuất hiện các biến thể virus mới gây hại cho sức khỏe động vật lẫn con người.

Cụ thể, tính tới tuần cuối tháng 9/2023, các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm đã được ghi nhận ở 26 loài động vật, trong đó có những con chồn được nuôi nhốt ở Tây Ban Nha, hải cẩu ở Chile và cả một số cá thể mèo ở Ba Lan.

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Giám đốc khoa học của Tổ chức thú y thế giới (WOAH) Gregorio Torres cho biết, bệnh cúm gia cầm ở người dễ chuyển nặng với tỷ lệ tử vong cao. Các trường hợp cúm gia cầm ở người thường là do việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm sống hoặc chết bị nhiễm bệnh, hoặc môi trường có chứa virus.

Còn theo tiến sĩ Sylvie Briand - chuyên gia lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu của WHO, virus gây cúm gia cầm thường không dễ lây nhiễm từ người sang người, song vẫn phải cẩn trọng trước khả năng chúng biến hóa đẩy nguy cơ lên cao. Từ đó, bà Sylvie hối thúc các nước tăng cường khả năng giám sát đối với loại virus này.

Theo WHO, dịch cúm gia cầm đầu tiên được phát hiện trên thế giới vào năm 1996. Lúc đó, ngành chăn nuôi thế giới hầu như “không quan tâm” tới nó. Nhưng rất nhanh sau đó, do sự lây lan cực nhanh trong các trang trại chăn nuôi gia cầm, người ta mới thừa nhận mức độ cực kỳ nguy hại của nó.

“Virus cúm gia cầm thường lây lan giữa các loài chim, nhưng số lượng phát hiện cúm gia cầm H5N1 ngày càng tăng ở các loài động vật có vú… làm dấy lên mối lo ngại rằng loại virus này có thể thích nghi để lây nhiễm sang người dễ dàng hơn” - đại diện WHO nói và cho biết thêm, phạm vi dịch từ biến thể virus H5N1 ngày càng lan rộng, từ châu Phi, châu Á, châu Âu và cả Bắc Mỹ, sau đó đến Trung và Nam Mỹ. Riêng trong năm 2022, 67 quốc gia ở 5 châu lục đã báo cáo các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 gây bệnh cao, với hơn 131 triệu gia cầm buộc phải tiêu hủy.

Cho tới tháng 9/2023, thêm 14 quốc gia đã báo cáo các đợt bùng phát, chủ yếu ở châu Mỹ, khi dịch cúm gia cầm tiếp tục lan rộng.