Thấy con sốt cao, chảy máu mũi, bố mẹ đưa đi bệnh viện thì tá hoả vì bác sĩ gắp cục pin đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé

Tin y tế 25/09/2023 20:40

Chiều tối 25/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy dị vật là một cục pin có đường kính 15 mm bên trong mũi một bé gái 4 tuổi.

Theo thông tin từ VietNam+, lãnh đạo bệnh viện cho biết, trước đó, ngày 22/9, bé T (ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu và mủ mũi bên phải.

Người nhà cho biết trước khi nhập viện 2 ngày, mũi bé có chảy dịch nhầy màu đen, mặc dù có uống thuốc nhưng không giảm. Sáng cùng ngày, khi thấy bé sốt cao, đau nhức mũi kèm theo chảy dịch, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu để điều trị.

Thấy con sốt cao, chảy máu mũi, bố mẹ đưa đi bệnh viện thì tá hoả vì bác sĩ gắp cục pin đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám hậu phẫu thuật cho bé gái - Ảnh: TTXVN

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một dị vật cản quang nằm trong hốc mũi bên phải của bé. Êkíp bác sỹ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng phối hợp với bác sỹ phẫu thuật gây mê hồi sức đã khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ để tiến hành lấy dị vật khẩn cấp cho bé bằng phương pháp nội soi gây mê tĩnh mạch.

Chỉ trong vòng 10 phút, các bác sỹ đã thành công lấy dị vật ra ngoài. Quan sát thấy vách ngăn bên phải bị thủng, các bác sỹ tiến hành hút dịch nhầy đục, cầm máu khoang mũi.

Thấy con sốt cao, chảy máu mũi, bố mẹ đưa đi bệnh viện thì tá hoả vì bác sĩ gắp cục pin đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé - Ảnh 2
Dị vật trong mũi cháu bé - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ - Trưởng Phòng khám Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) chia sẻ: “Dị vật khi lấy ra khỏi mũi bé đã cháy khét gần 80%, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hơn 3 ngày điều trị, bé T. đã tỉnh, hết sốt, không đau, không còn chảy dịch mũi”.

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