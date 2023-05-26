Vụ 8 công nhân mắc bệnh bụi phổi ở Nghệ An: 3 người tử vong, 1 người đang thở máy

Tin y tế 26/05/2023 15:00

Ngày 26/5, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp chế biến bột đá, nơi xảy ra vụ 3 công nhân tử vong vì bụi phổi và 5 công nhân khác đang phải điều trị vì căn bệnh này.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sáng 26/5, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, UBND tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành để làm rõ việc 8 lao động làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

Vụ 8 công nhân mắc bệnh bụi phổi ở Nghệ An: 3 người tử vong, 1 người đang thở máy - Ảnh 1
Công ty TNHH Châu Tiến, nơi các công nhân làm việc  - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin ban đầu, thời gian vừa qua, tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu kinh tế Đông Nam, huyện Nghi Lộc) có 8 công nhân bị bệnh bụi phổi, trong đó có 3 người đã tử vong, 1 người đang phải thở oxy; số còn lại phải rửa phổi và phẫu thuật, sức khỏe suy giảm.

Cũng theo thông tin từ báo Thanh niên, trước đó, UBND H.Nghi Lộc có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị bụi phổi. Cụ thể, 3 người tử vong, gồm: anh T.H.Q (38 tuổi, ngụ xóm 2, xã Nghi Hưng, H.Nghi Lộc), làm việc từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2020, tử vong tháng 9/2022; anh T.T.Th (49 tuổi, ngụ xóm 2, xã Nghi Phương, H.Nghi Lộc), làm việc từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2022, tử vong tháng 11/2022 và anh P.Q.S (28 tuổi, ngụ xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận, H.Nghi Lộc), làm việc từ năm 2019 đến năm 2021 và tử vong tháng 12/2022.

Vụ 8 công nhân mắc bệnh bụi phổi ở Nghệ An: 3 người tử vong, 1 người đang thở máy - Ảnh 2

Đại diện Ủy ban MTTQ VN H.Nghi Lộc thăm hỏi công nhân bị bụi phổi - Ảnh: Báo Thanh niên

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ điều tra bệnh nghề nghiệp, kiểm tra về môi trường lao động và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Công ty TNHH Châu Tiến có trụ sở tại khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Long, H.Nghi Lộc) chuyên sản xuất bột đá. Số lao động làm việc hiện nay tại nhà máy này là 33 người.

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