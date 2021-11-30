Thanh Hóa: 4 nữ công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, 8 đứa trẻ mồ côi sẽ ra sao?

Tin y tế 30/11/2021 14:17

Được biết, các nữ công nhân tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Thanh Hóa đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Theo báp Thanh Hóa, trong đợt tiêm chủng vắc xin Vero Cell mũi 2 tại Công ty TNHH Giầy K.V Việt Nam, có 4 nữ công nhân sốc phản vệ và tử vong, gồm các chị: L.T.X, thôn Thái Hòa, thị trấn Nông Cống; L.T.Q., thôn Thành Liên, xã Trường Sơn; N.T.S và L.T.B., thôn Yên Nẫm, xã Yên Mỹ. Cả 4 gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, các con còn nhỏ, từ 18 tháng đến 12 tuổi.

covid-19
Lãnh đạo huyện Nông Cống thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Chia sẻ khó khăn cùng gia đình có công nhân tử vong, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống và Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn có công nhân tử vong đã nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi. Theo đó, Huyện hội cùng hội cơ sở sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các cháu lúc khó khăn và hỗ trợ mỗi cháu số tiền 1 triệu đồng/năm để mua sắm đồ dùng học tập trong thời gian 5 năm.

Mặt heo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận: "Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp phản ứng sau tiêm, bệnh viện đã huy động tối đa điều kiện trang thiết bị, thuốc và nhân lực tốt nhất, cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, điều trị cho người bệnh. 11 bệnh nhân tại huyện Nông Cống đang điều trị tại bệnh viện hiện sức khỏe đã ổn định, chiều ngày 29/11, chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho 11 bệnh nhân trên".

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nông Cống cho biết thêm, 51 người theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cũng đã xuất viện

Ổ dịch công trường phức tạp, tăng lên gần 100 F0 khiến 5.000 học sinh phải nghỉ học

Ổ dịch công trường phức tạp, tăng lên gần 100 F0 khiến 5.000 học sinh phải nghỉ học

Liên quan đến ổ dịch tại công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy, cơ quan chức năng Hải Phòng đã ghi nhận 98 ca nhiễm Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa sốc phản vệ tử vong sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại