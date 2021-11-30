Được biết, các nữ công nhân tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Thanh Hóa đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Theo báp Thanh Hóa, trong đợt tiêm chủng vắc xin Vero Cell mũi 2 tại Công ty TNHH Giầy K.V Việt Nam, có 4 nữ công nhân sốc phản vệ và tử vong, gồm các chị: L.T.X, thôn Thái Hòa, thị trấn Nông Cống; L.T.Q., thôn Thành Liên, xã Trường Sơn; N.T.S và L.T.B., thôn Yên Nẫm, xã Yên Mỹ. Cả 4 gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, các con còn nhỏ, từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Lãnh đạo huyện Nông Cống thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Chia sẻ khó khăn cùng gia đình có công nhân tử vong, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống và Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn có công nhân tử vong đã nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi. Theo đó, Huyện hội cùng hội cơ sở sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các cháu lúc khó khăn và hỗ trợ mỗi cháu số tiền 1 triệu đồng/năm để mua sắm đồ dùng học tập trong thời gian 5 năm.

Mặt heo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận: "Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp phản ứng sau tiêm, bệnh viện đã huy động tối đa điều kiện trang thiết bị, thuốc và nhân lực tốt nhất, cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, điều trị cho người bệnh. 11 bệnh nhân tại huyện Nông Cống đang điều trị tại bệnh viện hiện sức khỏe đã ổn định, chiều ngày 29/11, chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho 11 bệnh nhân trên".

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nông Cống cho biết thêm, 51 người theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cũng đã xuất viện

Ổ dịch công trường phức tạp, tăng lên gần 100 F0 khiến 5.000 học sinh phải nghỉ học Liên quan đến ổ dịch tại công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy, cơ quan chức năng Hải Phòng đã ghi nhận 98 ca nhiễm Covid-19.

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