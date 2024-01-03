Tưởng sưng amidan, bệnh nhi điều trị 5 năm mới biết có khối u khoang bên họng xâm lấn nền sọ

Tin y tế 03/01/2024 18:32

Vừa qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã phẫu thuật thành công bóc tách được trọn vẹn khối u khoang bên họng, bảo tồn hệ động mạch cảnh, các dây thần kinh quan trọng và không gây mất quá nhiều máu cho bệnh nhi

Dẫn theo thông tin từ VietnamPlus, chiều 3/1, thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết các bác sỹ của Bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi có khối u khoang bên họng xâm lấn nền sọ.

Bệnh nhi Nguyễn Hoàng V., 8 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội. Từ năm 3 tuổi, bé V. được gia đình phát hiện có khối u nhỏ ở góc hàm phải.

Trong vòng 5 năm, gia đình đưa bé đi khám ở các nơi nhưng đều được chẩn đoán là hạch viêm chỉ theo dõi chứ không can thiệp. Tuy nhiên, kích thước "hạch" ngày càng lớn, bệnh nhân sau đó đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và bất ngờ phát hiện bé bị u khoang bên họng phải.

Tưởng sưng amidan, bệnh nhi điều trị 5 năm mới biết có khối u khoang bên họng xâm lấn nền sọ - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi phẫu thuật - Ảnh: Người Lao Động

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có khối u lớn vùng cổ bên phải kích thước khoảng 4x7cm, cứng chắc, di động ngang, lồi vào thành bên họng kèm triệu chứng viêm mũi họng cấp.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết khối u trong góc hàm của bé được phát hiện từ năm 3 tuổi. Trong vòng 5 năm, kích thước u tăng dần. Gia đình đưa bé đi khám ở các nơi đều được chẩn đoán là hạch viêm hay sưng Amidan, không có gì phải lo lắng.

Khoảng 2 năm nay, kích thước u tăng nhanh. Gia đình đã tìm tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Tại đây, bệnh nhi đã được các chuyên gia đầu ngành thăm khám, hội chẩn và xác định là u khoang bên họng phải.

Trực tiếp theo dõi, điều trị cho bệnh nhi, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện cho biết vùng khoang bên họng có nhiều cấu trúc mạch máu thần kinh quan trọng, đặc biệt là động mạch cảnh.

Đối với trường hợp của bệnh nhi, khối u dính sát động mạch cảnh trong, lan lên nền sọ. Do đó, quá trình bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, chính xác.

Ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Với trình độ chuyên môn cao cùng các thiết bị hiện đại như: dao siêu âm, hệ thống phẫu thuật nội soi định vị ba chiều, kính hiển vi phẫu thuật..., các chuyên gia đã bóc tách được trọn vẹn khối u, bảo tồn hệ động mạch cảnh, các dây thần kinh quan trọng và không gây mất quá nhiều máu cho bé.

Hậu phẫu bé tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, các chức năng và thẩm mỹ vùng cổ mặt được đảm bảo.

Theo thông tin từ Người Lao Động, PGS-TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết may mắn khối u của bệnh nhi là lành tính. Tuy nhiên, khối u kích thước lớn ở một bệnh nhi nhỏ tuổi có thể gây khó khăn trong gây mê, phẫu thuật.

Khối u dính sát động mạch cảnh trong, lan lên nền sọ nên quá trình bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, chính xác. Để bóc tách khối u, các bác sĩ đã sử dụng dao siêu âm, phẫu thuật nội soi định vị 3 chiều, kết hợp kính hiển vi phẫu thuật.

"Ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Sau phẫu thuật bé tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, các chức năng và thẩm mỹ vùng cổ mặt được đảm bảo"- PGS Cảnh thông tin.

PGS Cảnh cho biết khối u khoang họng có 2 loại lành tính và ác tính (ung thư). Trong đó, khối u lành tính có thể điều trị triệt để bằng phẫu thuật và thường ít tái phát. Khối u ác tính tương đối khó xử lý, ngoài phẫu thuật còn cần điều trị hóa chất hoặc xạ trị.

Vì vậy, ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi nhận thấy có các khối sưng vùng cổ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế đúng chuyên khoa uy tín.

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