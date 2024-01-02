Bé 15 tháng tuổi suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… do uống nhầm dầu thắp đèn

Tin y tế 02/01/2024 10:03

Ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, sáng 2/1, BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi T.N.H. (15 tháng tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… do uống nhầm dầu thắp đèn.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi vào viện 2h, trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, sau uống trẻ bị sặc, ho, tím tái, khó thở. Người nhà lập tức đưa trẻ đến bệnh viện trong thành phố Vinh cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nặng, trẻ tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Tại đây, trẻ nhanh chóng được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp bằng thở máy áp lực cao cho trẻ, dùng kháng sinh phổ rộng… Tuy nhiên tình trạng bệnh nhi vẫn không thuyên giảm nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trung ương để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Bé 15 tháng tuổi suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… do uống nhầm dầu thắp đèn - Ảnh 1
Loại dầu thắp đèn bé H. uống phải - Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, BS Nguyễn Hùng Mạnh cho biết, ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất.

Do vậy, các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em. Không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống, tránh gây nhầm lẫn.

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Từ khóa:   dầu thắp đèn tin y tế sức khỏe

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