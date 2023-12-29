Ăn bánh bông lan mẹ mua, bé trai 7 tuổi ở TP.HCM đột ngột nghẹt thở, tím tái, tử vong dù nỗ lực cấp cứu

Tin y tế 29/12/2023 18:54

Dù các bác sĩ nỗ lực tiến hành hồi sức hơn 30 phút nhưng không cứu cháu bé. Bệnh nhi được chẩn đoán tử vong nghi do nghẹt đường thở.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 29/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong thương tâm.

Bệnh nhi là bé K.D.M. (7 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo báo cáo nhanh, trước đó vào khoảng 10h ngày 28/12, bé trai được mẹ chở đến gửi tại nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 2.

Trên đường đến nhà cô, mẹ có mua bánh bông lan cho M. ăn sáng khi ngồi trên xe. Khi đến nhà cô, bé không ăn gì nhưng khoảng 3 phút sau, bé có biểu hiện tím tái và tay ôm cổ. Phát hiện sự việc, cô giáo đã sơ cứu và đưa bé đến cấp cứu tại một phòng khám trên địa bàn, sau đó chuyển tiếp bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại đây qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé có tình trạng hôn mê, môi tím, hóc dị vật, đã ngưng thở, ngưng tim 30 phút, đồng tử giãn 5mm, phản xạ ánh sáng âm. Ekip điều trị đã tiến hành lấy dị vật, đặt nội khí quản rồi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 theo yêu cầu của người nhà.

Tuy nhiên khi đến bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, bệnh nhi đã ngưng tim ngưng thở ngoại viện. Dù các bác sĩ nỗ lực tiến hành hồi sức hơn 30 phút nhưng không cứu cháu bé. Bệnh nhi được chẩn đoán tử vong nghi do nghẹt đường thở.

Ăn bánh bông lan mẹ mua, bé trai 7 tuổi ở TP.HCM đột ngột nghẹt thở, tím tái, tử vong dù nỗ lực cấp cứu - Ảnh 1
Dị vật đường thở được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai gắp ra - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết em M. cấp cứu vì hóc dị vật, tím, ngưng tim 30 phút. Thời điểm nhập viện, trẻ mê, môi tím, hạ thân nhiệt, chi mát, mạch và tim bằng 0, đồng tử giãn 5mm, phản xạ ánh sáng âm. Ê-kíp tiến hành đặt nội khí quản và gắp ra một khối dị vật đường thở, có hình thù giống như miếng thịt hoặc bánh vón cục.

Các bác sĩ tiếp tục hội chẩn qua điện thoại với Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, làm thủ tục cho M. chuyển viện theo nguyện vọng của gia đình. Mặc dù được các bệnh viện nỗ lực cấp cứu nhưng trẻ tử vong vào chiều cùng ngày.

Sáng nay (29/12), trường tiểu học nơi bé M. đang theo học đã có báo cáo nhanh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hoà (Đồng Nai) về vụ việc. Theo báo cáo này, em M. ăn bánh bông lan khi được mẹ chở đến gửi trẻ tại nhà cô. Tại nhà giáo viên, bé không ăn gì.

Khoảng 3 phút sau, thấy bé có biểu hiện tím tái và tay ôm cổ, cô giáo đã sơ cứu và đưa trẻ đi cấp cứu. 

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Từ khóa:   bánh bông lan nghẹt thở dị vật đường thở

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