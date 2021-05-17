Trưa ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19

Bản tin 12h trưa ngày 17/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 28 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại các ổ dịch đã cách ly, phong toả.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin chi tiết các ca mắc COVID-19 mới: 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh - CA BỆNH BN4219 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Pháp. Ngày 01/5/2021, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. - CA BỆNH BN4222 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng. Ngày 12/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28 ca mắc ghi nhận trong nước - CA BỆNH BN4213-BN4216, BN4226-BN4228 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là F1 của BN3758, BN3998, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ. - CA BỆNH BN4217 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân CTY Hosiden, đã được cách ly trước đó. - CA BỆNH BN4218 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân CTY Hosiden, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. - CA BỆNH BN4220-BN4221, BN4223-BN4225 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. - CA BỆNH BN4229-BN4242 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là F1 liên quan các KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng, Quế Võ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang. Ảnh minh họa: Internet Ghi nhận 'ổ dịch' chưa rõ nguồn lây, Hà Nam phong tỏa một xã gần 10.000 người Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 4 ca dương tính vớ Covid-19 trên địa bàn, tỉnh quyết định phong tỏa cả 1 xã với gần 10.000 nhân khẩu. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-ngay-17-5-viet-nam-ghi-nhan-them-30-ca-mac-covid-19-405449.html Theo Phương Chang (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-ngay-17-5-viet-nam-ghi-nhan-them-30-ca-mac-covid-19-405449.html