Trưa nay 16/5, thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Tin y tế 16/05/2021 12:27

Trưa nay ngày 16/5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 6 ca dương tính nCoV, trong đó 5 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và một ca ở Hưng Yên.

Theo thông tin từ Vnexpress, trưa hôm nay ngày 16/5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 6 ca dương tính nCoV, trong đó 5 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và một ca ở Hưng Yên.

Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

Ca 4113-4115, 4117-4118 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Ca 4116 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, là F1 của ca 3123, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trưa nay 16/5, thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27/4 đến nay là 1.086, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, Bắc Giang 314, Bắc Ninh 217, địa bàn Hà Nội 218 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 123, Vĩnh Phúc 83, Hưng Yên 27, Hà Nam 19, Lạng Sơn 16, Thái Bình 15, Điện Biên 10, Hải Dương 7, Hòa Bình 7, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Đăk Lăk 3, Phú Thọ 2, Yên Bái, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh mỗi nơi một ca. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 29/4 đến nay là 482.900

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 15/5 thêm 7.335 người tiêm vaccine Covid-19. Đến nay cả nước tổng cộng đã tiêm cho 977.032 người. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 22.512 người.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước từ đầu dịch là 4118, số khỏi 2.668, số người tử vong 36.

Thêm 4 ca nghi nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây ở Hà Nam

Thêm 4 ca nghi nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây ở Hà Nam

 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam ngày 16/5 cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính nCoV ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, chưa rõ nguồn lây.

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