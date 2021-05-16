Thêm 4 ca nghi nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây ở Hà Nam

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam ngày 16/5 cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính nCoV ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, chưa rõ nguồn lây.

Theo thông tin từ Vnexpress, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam sáng nay ngày 16/5 cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, chưa rõ nguồn lây.

Trong 4 người này có 1 cụ ông 74 tuổi, ngày 23/4 đến 27/4 ông có thuê một nhóm thợ về làm cửa, trong nhóm thợ này có một người về sau là F1 của "bệnh nhân 2899". Trước đó, đêm 22/4, người F1 này uống bia tại quán có mặt các trường hợp sau đó ghi nhận dương tính nCoV. Người này sau đó được cách ly và sau 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính nCoV.

Ngày 14/5, cụ ông sốt cao và chiều cùng ngày có kết quả dương tính nCoV. Trong thời gian 14 ngày qua, ông không đi đâu xa, chỉ tiếp xúc với vợ, con trai, con rể, con gái và nhóm thợ.

Chính quyền địa phương lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hà Nam - Ảnh: Báo Hà Nam

Ca nghi nhiễm thứ 2 là một phụ nữ 69 tuổi - vợ cụ ông nói trên. 2 trường hợp còn lại gồm một phụ nữ 48 tuổi và một người phụ nữ 22 tuổi, đều ở thôn Phú Đa.

Bốn trường hợp này nâng tổng số ca dương tính của Hà Nam lên 23, trong đó Bộ Y tế ghi nhận 19 người, 4 người này coi như ca nghi nhiễm.

Nóng: Hà Nội thêm 5 ca dương tính Covid-19, trong đó 1 bệnh nhân là F1 của nguyên Giám đốc Hacinco Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính Covid-19. Đặc biệt, trong đó có 1 người là F1 của (BN 3634) - ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc công ty Hacinco.

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