TP.HCM: Từ 1/9 đến 15/9, những ai được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2?

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vaccine theo nguyên tắc chung là tiếp tục tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vắc xin. Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 khi đủ thời gian theo từng loại vaccine. Cụ thể như sau:

Theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 4/9, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký văn bản khẩn gửi UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện; các sở, ban, ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lộ trình từ ngày 1 đến ngày 15/9.

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/8 (4 tuần).

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 (8-12 tuần).

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 25/8 (3 tuần).

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 25/8 (3-4 tuần).

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 khi đủ thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho người dân địa phương, đặc biệt cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương.

Để lập danh sách những người cần tiêm trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15/9, Sở Y tế thành phố đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, lập danh sách người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn chưa được tiêm mũi 1 để tổ chức tiêm bằng các loại vắc xin phù hợp; lưu ý những người cao tuổi, có bệnh nền, người khuyết tật hoặc trường hợp không thể đến điểm tiêm. Đồng thời lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn đã tiêm mũi 1 để tiêm mũi 2 đúng thời hạn.

Sở Y tế đề nghị địa phương tiếp tục duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có, đảm bảo công suất khoảng 200-250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vắc xin đúng tiến độ.

Triển khai các hình thức tiêm chủng lưu động tiếp tục được đẩy mạnh để tăng khả năng tiếp cận vắc xin cho người dân không thể đến được điểm tiêm cố định như: các xe tiêm lưu động, các điểm tiêm riêng cho khu chung cư hoặc khu nhà trọ đông người, tiêm tại nhà...