Bộ Y tế ra công văn khẩn: Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú

Tin y tế 21/08/2021 16:23

Ngày 21/8, Bộ Y tế ban hành Công văn khẩn về việc xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương, khả năng cung ứng vaccine COVID-19, xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn, đơn vị.

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Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh sẽ được ưu tiên tiêm vaccine - Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, việc tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai được thực hiện theo quy định của Quyết định 3802 do Bộ Y tế ban hành ngày 10/8 như sau:

- Phụ nữ mang thai từ trên 13 tuần là đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng; phụ nữ mang thai dưới 13 tuần là đối tượng trì hoãn tiêm chủng.

- Chống chỉ định tiêm vaccine Sputnik V cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

- Trước khi tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai, phải hỏi tuổi thai, giải thích nguy cơ, lợi ích và chỉ nên cân nhắc tiêm cho phụ nữ từ trên 13 tuần tuổi nếu lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào vơi cả mẹ và thai nhi.

- Nếu phụ nữ mang thai từ trên 13 tuần tuổi sau khi được giải thích vẫn đồng ý tiêm thì cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa…

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