TP.HCM: Tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu tiêm chủng từ ngày 13/8

Tin y tế 12/08/2021 20:19

TP.HCM sẽ được nhận thêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc sản xuất vào chiến dịch tiêm chủng. Trước đó hơn 4,1 triệu liều do Bộ Y tế phân bổ TP.HCM đã sử dụng hết.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 12/8, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, chiến dịch tiêm chủng đợt thứ 6 đang được đẩy mạnh với tốc độ ngày càng tăng nhanh trên địa bàn.

Chỉ tính riêng ngày 11/8, hơn 600 đội tiêm chủng trên toàn thành phố đã chích được 269.157 mũi. Với tiến độ như hiện nay, ngành y tế sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 8/2021.

Hiện tại, có 4 loại vaccine đang được sử dụng trong chiến dịch chủng ngừa tại TP.HCM gồm Astrazeneca, Moderna, Pfizer và Vero Cell của Sinopharm. Hai ngày trước, TPHCM đã sử dụng Vero Cell vào chích ngừa, đây là 19.000 liều đã được Bộ Y tế quyết định phân bổ cho TP.HCM từ ngày 6/7.

Vero Cell cua Sinopharm 1
Hơn 4,1 triệu liều vacine đã được Bộ y tế phân bổ đã được TP.HCM sử dụng hết. Bắt đầu từ ngày mai 1 triệu liều Vero Cell sẽ được chính thức đưa vào tiêm ngừa - Ảnh minh họa: Internet

Theo như dự kiến, đến hết ngày hôm nay, tổng số lượng hơn 4,1 triệu liều vaccine thành phố đã được Bộ Y tế phân bổ sẽ tiêm hết cho người dân. Để chiến dịch tiêm chủng diễn ra liên tục, thành phố sẽ sử dụng 1 triệu liều Vero Cell của Sinopharm, được nhập về từ ngày 31/7 đưa vào chích ngừa từ ngày mai.

Lô vacine trên đã được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định chất lượng và xác nhận đủ điều kiện để đưa ra sử dụng. Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản đồng ý để TP.HCM sử dụng 1 triệu liều vắc xin trên phục vụ công tác tiêm chủng.

Bác sĩ chia sẻ: "Vacien Vero Cell của Sinopharm đạt tiêu chuẩn chích ngừa như các loại vắc xin đã sử dụng từ trước tới nay. Hiện thành phố đã thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt được thông tin và đăng ký tham gia tiêm chủng. Sở Y tế đã bắt đầu tiếp nhận, phân phối về các điểm tiêm chủng. Từ ngày mai, vacine Vero Cell sẽ được sử dụng chích ngừa cho cộng đồng".

Vero Cell cua Sinopharm 2
Thành phố tiếp tục tăng cường tiêm vacine cho người dân - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cũng nói thêm: "Việc tiêm vacine hiện nay là đặc biệt quan trọng và cần thiết, Vero Cell của Sinopharm cũng như tất cả các loại vắc xin đã được cấp phép đều đảm bảo chất lượng. Cũng giống như các loại vắc xin đã được đưa vào tiêm chủng từ trước tới nay, Vero Cell sẽ được triển khai tiêm cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện. Thời điểm này, chúng tôi rất mong cộng đồng nêu cao ý thức và tinh thần tự giác chung tay chống dịch, khi đến lượt chích vắc xin cần đăng ký chủng ngừa ngay, mọi sự chậm trễ có thể gây ra những hậu quả không mong muốn đối với sức khỏe của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng”. 

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