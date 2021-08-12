Tối 12/8, TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 78 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 ca cộng đồng

Tin y tế 12/08/2021 19:35

Ngày 12/8 số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại TP.Đà Nẵng tiếp tục tăng. Đến nay thành phố đã ghi nhận 1.551 trường hợp nhiễm bệnh.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 12/8, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho hay trên địa bàn có thêm 78 ca mắc mới.

Trong đó 43 người đã được cách ly tập trung, 6 người được cách ly tại nhà, 13 người trong khu vực phong tỏa, 16 người chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.

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Đà Nẵng tiếp tục tăng cường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng ở các địa phương có dịch - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, số ca nhiễm trong cộng đồng tại TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục tăng (từ ngày 10/8 chỉ 1 ca, ngày 12/8 có 6 ca)

Sở Y tế thành phố cho hay, có 6 ca nhiễm buôn bán và liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường. Đây được xem là chợ lớn nhất tại TP.Đà Nẵng, có rất đông tiểu thương và người đến nhập, mua hàng mỗi ngày. Trong sáng ngày 12/8, chợ đã ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống cách dịch.

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Chợ đầu mối Hòa Cường ngừng hoạt động từ sáng ngày 12/8 sau khi thành phố xác nhận có 6 ca cộng đồng tại khu vực này - Ảnh minh họa: Internet

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng có thể sẽ phải áp dụng biện pháp phong tỏa cứng toàn thành phố "ai ở đâu thì ở đó" trong vòng 7 ngày kể từ sáng thứ hai tuần sau, nếu tình hình dịch bệnh Covid- 19 không giảm.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã có 1.551 ca mắc Covid- 19. 

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