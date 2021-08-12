Cuộc họp khẩn giữa đêm: Nam tài xế đón khách từ miền Nam về nhưng không khai báo, tiếp xúc nhiều người, 4 ngày sau phát hiện nhiễm Covid-19

Một tài xế ở Nghệ An vào vùng dịch Đồng Nai chở khách về nhưng khai báo thiếu trung thực khiến bí thư, chủ tịch và trưởng công an phường bị tạm đình chỉ công tác.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, sáng ngày 12/8, ông Nguyễn Anh Văn - Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, địa phương đã tạm đình chỉ công tác bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND và trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để làm rõ trách nhiệm liên quan đến một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cũng bị tạm dừng hoạt động. Các quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa thị xã Hoàng Mai và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An về trường hợp một tài xế vào vùng dịch Đồng Nai chở khách về nhưng khai báo thiếu trung thực.

Theo báo cáo từ thị xã Hoàng Mai, ngày 4/8, ông V.L.Q. (44 tuổi, ngụ phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) lái xe ôtô 7 chỗ vào Đồng Nai chở 3 khách về Nghệ An với giá 17 triệu đồng. Ngày 9/8, ông Q. về lại nhà riêng, tiếp xúc với vợ con. Bên cạnh đó, ông Q. còn đi cắt tóc, ăn sáng, rửa xe và đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi xét nghiệm. Ở bệnh viện, người này đã không khai báo y tế là đi Đồng Nai về và có tiếp xúc với bệnh nhân đi cùng xe ôtô. Cuộc họp khẩn đêm 11/8 tại TX. Hoàng Mai sau khi có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phức tạp - Ảnh: Tổ quốc Theo nguồn của Tổ quốc, ngày 10/8, anh Q. lại tiếp tục chạy xe chở khách vào TP. Vinh. Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm y tế huyện Con Cuông có 1 bệnh nhân đi cùng xe của anh Q. từ Đồng Nai về đã dương tính với SARS - CoV2. Người này mới đến Trạm y tế khai báo và được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 11/8, ông Q. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Công an thị xã Hoàng Mai cho hay, ông Q. đã cố tình không khai báo y tế, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra nhỏ giọt. Sau khi phát hiện ca bệnh, TX. Hoàng Mai đã triển khai, chỉ đạo các cấp các ngành tham gia dập dịch. Các lực lượng được phân công đã tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung các đối tượng. Đến nay, lực lượng công an đã điều tra 29 F1, hơn 195 F2 liên quan đến bệnh nhân nằm rải rác tại các địa phương gồm Diễn Châu, Yên Thành, TX. Hoàng Mai và TP. Vinh. Ở bệnh viện, anh Q. đã không khai báo y tế là đi Đồng Nai về và có tiếp xúc với bệnh nhân đi cùng xe ôtô - Ảnh: Tổ quốc Tại buổi làm việc, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch tỉnh cho biết, ca bệnh diễn biến khá phức tạp, cố tình đưa người vùng dịch về nhưng không khai báo trung thực, gia đình lại bán hàng ăn sáng. Vậy nên đề nghị Thị xã Hoàng Mai không được lơ là, chủ quan, cần chủ động, quyết liệt phòng dịch. Đối với bệnh nhân V.L.Q. đã cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch, làm nguy cơ dịch lây lan ở TX. Hoàng Mai là rất lớn. Phó Chủ tịch tỉnh giao công an TX. Hoàng Mai điều tra, đủ điều kiện thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

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