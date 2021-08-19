Người đến hạn tiêm vaccine mũi 2 ở TP.HCM khi nào sẽ được tiêm?

Tin y tế 19/08/2021 11:00

Nhiều người đã đến hạn tiêm vắc xin mũi 2 thì không biết khi nào sẽ được tiêm? Tiêm ở địa phương hay theo đơn vị như lần trước?

Những ngày cuối tháng 6, TP.HCM đã tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca cho khoảng 1 triệu người gồm công nhân tại các khu công nghiệp, nhân viên, viên chức của các công ty, cơ quan, tổ chức, ban ngành,... trên địa bàn.

Đến nay đã đến hạn tiêm mũi 2, nhiều người dân thắc mắc không biết khi nào sẽ được tiêm để phòng chống dịch bệnh. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng:

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khoảng cách giữa 2 liều vaccine AstraZeneca là 8-12 tuần. Những người tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca vào những ngày cuối tháng 6 thì hạn cuối cùng rơi vào những ngày cuối tháng 9. 

TP.HCM đã có kế hoạch từ 15/8 đến 15/9 phải có 15% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Việc triển khai tiêm vaccine tại thành phố trong thời gian tới phải dựa vào nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ. Vaccine về tới đâu, thành phố sẽ lên kế hoạch tiêm đến đó. 

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Những người tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca vào những ngày cuối tháng 6 thì hạn cuối cùng rơi vào những ngày cuối tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, những loại vắc xin AstraZeneca, Moderna, Pfizer phải chờ nguồn từ Bộ Y tế phân bổ. Riêng nguồn vaccine Vero Cell, thành phố chủ động được. Hiện còn gần 500.000 liều vaccine Vero Cell trong tổng số 1 triệu liều được triển khai từ ngày 13/8. Ngoài ra, còn 1 triệu liều vaccine Vero Cell, đang chờ Bộ Y tế kiểm định.

Hiện danh sách tiêm mũi 2 đã cập nhật lên hệ thống của Sở Thông tin và truyền thông, sau đó, Sở Thông tin và truyền thông sẽ gửi danh sách này về các đơn vị, địa phương để tiến hành tiêm vaccine cho người dân.

TP.HCM: Tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu tiêm chủng từ ngày 13/8

TP.HCM: Tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu tiêm chủng từ ngày 13/8

TP.HCM sẽ được nhận thêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc sản xuất vào chiến dịch tiêm chủng. Trước đó hơn 4,1 triệu liều do Bộ Y tế phân bổ TP.HCM đã sử dụng hết.

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