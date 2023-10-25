TP.HCM ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nặng sau 18 ngày điều trị

Tin y tế 25/10/2023 10:54

Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ, có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TCD4 1/uL.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/10, Sở Y tế TP.HCM thông tin TP.HCM ghi nhận một ca mắc đậu mùa khỉ đã tử vong. Đây là ca đậu mùa khỉ tử vong đầu tiên tại TP.HCM.

Theo Sở Y tế, đây là bệnh nhân nam (30 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tử vong có liên quan đến đậu mùa khỉ trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối đã được ghi nhận tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới (TP.HCM).

Theo báo cáo tóm tắt của BV Bệnh nhiệt đới, trước đó, bệnh nhân nhập viện ngày 2/10 trong tình trạng sốt, nổi mụn nước 9 ngày.

Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ, có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TCD4 1/uL.

Ngoài ra, bệnh nhân bị nhiễm trùng toàn thân nặng với nhiễm nấm Candida xâm lấn, nhiễm Pneumocystis jirovecii, lao lan tỏa, sau đó diễn tiến vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nặng.

Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu.

Tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng, bệnh nhân tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực.

TP.HCM ghi nhận ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nặng sau 18 ngày điều trị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, hiện có 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Đáng lưu ý, có 18 trường hợp dương tính HIV. Trong đó có 2 ca diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính; áp xe phổi, mủ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da, nhiễm trùng tầng sinh môn…

Theo các chuyên gia y tế, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng.

Bệnh đậu mùa khỉ có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và lành bệnh nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt.

Bệnh đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với người suy giảm miễn dịch (AIDS, xơ gan, tiểu đường,…). Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ nặng bao gồm các tổn thương da lớn hơn, lan rộng hơn (đặc biệt là ở miệng, mắt và bộ phận sinh dục), nhiễm trùng thứ phát ở da dẫn đến nhiễm trùng máu và viêm phổi nặng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), bệnh đậu mùa khỉ hiện nay có hai đặc điểm quan trọng và đây sẽ là cơ sở kiến thức để người dân hiểu, biết cách phòng bệnh cũng như bình tĩnh, không hoang mang quá mức nếu không thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Thứ nhất, hầu hết các trường hợp trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ trên hơn 100 quốc gia vào năm 2022 - 2023 được xác định là những người đồng tính nam (MSM), song tính (bisexual) và chú ý những người có nhiều bạn tình hoặc người mới có bạn tình là nhóm có nguy cơ cao. Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây qua quan hệ tình dục.

Thứ hai, đa số bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ có phát ban, bóng nước xuất hiện ở bộ phận sinh dục: dương vật, tinh hoàn, môi âm hộ, âm đạo, hậu môn… do liên quan đến đường lây là quan hệ tình dục không an toàn, không dùng bao cao su bảo vệ.

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Trường hợp bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Đà Nẵng đã cho kết quả âm tính với virus gây bệnh. Bệnh nhân được xác định mắc bệnh tay chân miệng.

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