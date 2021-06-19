TP.HCM đang có gần 1.500 ca nhiễm Covid-19

Tin y tế 19/06/2021 20:46

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối 19/6, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 lây trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.481.

Theo VnExpress, hôm nay là ngày số ca nhiễm TP.HCM cao thứ ba, tính từ khi dịch xuất hiện đầu năm 2020 đến nay, với 135 trường hợp. Số mắc của TP.HCM những ngày qua liên tục lập kỷ lục, với 417 ca trong ba ngày. Hôm qua, thành phố ghi nhận 149 ca, ngày trước đó là 137.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay, 135 trường hợp nhiễm mới bao gồm 68 trường hợp là tiếp xúc của các ca bệnh đã công bố, phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa; 12 người liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa; 35 liên quan chợ khu phố 2 phường An Lạc, quận Bình Tân; 20 trường hợp phát hiện qua khám, xét nghiệm sàng lọc, đang điều tra dịch tễ.

68 trường hợp là tiếp xúc của các bệnh nhân đã công bố trước đó, bao gồm một ca liên quan nhân viên UBND quận 7, một liên quan chuỗi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, một liên quan vựa thu mua phế liệu đường Đề Thám quận 1, liên quan chuỗi Ehome 3 (6), chuỗi chung cư Phú Thọ quận 11 (6), chuỗi Hnam Mobile (6), chuỗi công ty Minh Thông huyện Hóc Môn (13), chuỗi xưởng cơ khí Hóc Môn (1), chuỗi ấp Tân Thới 3 Hóc Môn (4), chuỗi công ty Kim Minh (4). Ngoài ra còn có các trường hợp liên quan các bệnh nhân, gồm ca 11793 (2), 11300 (4), 8448 (1), 9962 (2), 8872 (1), 9961 (3), 7764 (1), 12014 (1), 10583 (1), 10785 (1), 7764 (1), 12145 (1), 11739 (2), nhân viên Trạm y tế phường An Lạc (4).

TP.HCM đang có gần 1.500 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1
Trong thông báo mới đây, TP.HCM ngưng các chợ tự phát, dừng toàn bộ xe công nghệ, taxi, buýt - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Được biết, tính đến nay, TP.HCM đã lấy mẫu hơn 664.100 người, trong đó 12.676 F1, còn lại là F2 và các giám sát mở rộng liên quan các ca Covid-19 cộng đồng, tính đến ngày 19/6.

Hôm nay, TP.HCM bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm 836.000 liều vaccine ngừa Covid-19, là phần vaccine thành phố được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ trong số gần một triệu liều do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam. Được biết, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất của TP.HCM với tốc độ triển khai thần tốc vaccine trong 7 ngày, cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21, công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp...

HCDC nhận định mầm bệnh đã âm thầm lây lan trong cộng đồng, người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết. Nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

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