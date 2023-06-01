Thấy chị Ngọc Anh bị như vậy, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều nghĩ chị bị tăng cân. Nhưng trước giờ dù lên đến 60kg, gương mặt cô vẫn thon gọn, với chiều cao 1m60.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6 tháng nay, chị Trần Thị Ngọc Anh (28 tuổi, quận 3) đột ngột tăng cân, trằn trọc khó ngủ. Riêng vùng mặt, cằm, cổ, vai gáy, xương quai xanh của cô gái bỗng phì to, bụng lộ rõ ngấn mỡ. Hiện đang làm công việc có tiếp xúc nhiều khách hàng nên cô rất mặc cảm.

Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ phát hiện chị bị u tuyến thượng thận, nên chỉ định chụp CT và phát hiện khối bướu 4,3cm.

Sau đó, cô gái đến bệnh viện xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm cổ vai gáy. Kết quả ghi nhận, bệnh nhân bị thoái hóa cột sống cổ, đồng thời nồng độ cortisol lúc đói khá cao, lên đến 1.000nmol/L (bình thường là 138-690 nmol/L). Bác sĩ nghi ngờ chị mắc bệnh nội tiết nên chuyển hồ sơ bệnh án đến khoa Nội tiết - Đái tháo đường tìm nguyên nhân và điều trị.

Đồng thời, BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy (khoa Nội tiết - Đái tháo đường) cho biết, chị Ngọc Anh mắc hội chứng Cushing nếu không điều trị gây tăng cân không kiểm soát. Dẫn đến tình trạng sưng mặt, tích mỡ càng nghiêm trọng, rạn da, xương yếu...

Do đó, Bác sĩ Duy chỉ định phẫu thuật cắt khối u cho người bệnh. Hậu phẫu, người bệnh tiếp tục dùng thuốc hormone trong vòng 2 tháng.

Theo nguồn tin từ VnExpress, đến ngày 30/5, chị Ngọc Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tái khám với gương mặt thon gọn, bờ vai lộ xương quai xanh, không còn ngấn mỡ. Chị cho biết tự tin hơn khi tiếp xúc mọi người, ngủ ngon giấc.

Hiện tại, chị được ngưng thuốc, chỉ số xét nghiệm hội chứng Cushing trở về bình thường.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng Cushing. Trong đó, 15% là do u tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều hormone cortisol, với tỷ lệ chỉ 6 ca/1 triệu người. Ngoài ra, còn có các nguyên nhân khác như: khối u tuyến yên tiết hormone kích thích vỏ thượng thận (ACTH), bệnh ác tính gây tăng tiết ACTH, dẫn đến hội chứng Cushing.

Riêng ở Việt Nam, nguyên nhân thường gặp của hội chứng Cushing là do lạm dụng thuốc corticoid kéo dài không kiểm soát, thường gặp ở người bệnh cơ xương khớp, hen suyễn… Ngoài ra, người bệnh dùng thuốc nam, đông y không rõ nguồn gốc có chứa corticoid cũng dễ dẫn đến hội chứng này.

Bác sĩ cho biết, tại Việt Nam việc lạm dụng thuốc corticoid kéo dài không kiểm soát là nguyên nhân thường gây ra hội chứng Cushing - Ảnh: Báo VnExpress

Biểu hiện đặc trưng của bệnh này: mặt tròn, đỏ và đầy, tăng cân, bướu trâu (mỡ tích tụ ở giữa vai), béo bụng, tay chân gầy teo, mỏng da, rạn da bụng, đùi, ngực…

Thông qua đó, Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cân đối giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Phải khám sức khỏe định kỳ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. Đối với người bệnh không dùng corticoid nhưng mặt bỗng tròn, tích mỡ ở vai, nên đi khám với bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường để tìm nguyên nhân, lên phương án điều trị hiệu quả.