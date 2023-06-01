Cha mẹ bỏ điều trị, cho uống thuốc nam, bệnh nhi 5 tuổi tử vong thương tâm vì bị bệnh thận mãn tính

Tin y tế 01/06/2023 09:52

Bệnh nhi 5 tuổi nhập viện vào khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng trẻ không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc bệnh thận mạn tính nhập viện nguy kịch do cha mẹ tự ý bỏ điều trị hoặc cho trẻ sử dụng thuốc nam theo lời mách từ những người xung quanh. Đáng tiếc đã có trẻ tử vong

Bệnh nhân tử vong là 1 trẻ 5 tuổi, trú tại Bắc Giang. Bệnh nhi nhập viện vào khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng trẻ không qua khỏi. Theo các bác sĩ, cách đây hơn 1 năm, trẻ được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính, đã được điều trị sức khỏe ổn định ra viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú tại phòng khám chuyên khoa Thận, Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Cha mẹ bỏ điều trị, cho uống thuốc nam, bệnh nhi 5 tuổi tử vong thương tâm vì bị bệnh thận mãn tính - Ảnh 1
Trẻ em điều trị bệnh thận mãn tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Báo Dân Việt

Tuy nhiên, hơn 3 tháng nay, người nhà bệnh nhi tự ý bỏ theo dõi, điều trị và cho trẻ dùng thuốc nam. Gần đây, khi tình trạng sức khoẻ chuyển biến xấu, trẻ mới được người nhà đưa quay trở lại bệnh viện điều trị, tuy nhiên đã không qua khỏi. 

Theo TS, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là một trong số nhiều trường hợp trẻ đang điều trị bệnh thận mạn tính tại khoa tự ý bỏ ngang điều trị hoặc sử dụng thuốc nam theo lời mách từ những người xung quanh đến khi nhập viện thì đã quá muộn.

Liên quan đến chuyện trẻ em bệnh tình nặng hơn vì cha mẹ cho dùng thuốc nam, bé trai 15 tuổi ở Thanh Hóa cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.A. (15 tuổi, ngụ Thanh Hóa) chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do suy hô hấp, suy thận mạn.

Trước đó, tháng 2/2022, bố mẹ N.A. phát hiện chân con bị phù nên đưa đi khám tại hai bệnh viện ở Hà Nội và được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Gia đình đưa cháu về điều trị tại bệnh viện địa phương, nhưng thấy kết quả chưa như mong muốn nên không tuân thủ phác đồ của bác sĩ. Sau đó tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc để điều trị cho trẻ.

Cha mẹ bỏ điều trị, cho uống thuốc nam, bệnh nhi 5 tuổi tử vong thương tâm vì bị bệnh thận mãn tính - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám cho trẻ tại khoa thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Khoảng hai tháng sau, sức khỏe cháu ngày một yếu đi, chân phù nặng hơn, người mệt mỏi. Ngày 4/12, N.A. suy hô hấp, tăng huyết áp phải thở oxy để chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương điều trị. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa thận và lọc máu bệnh viện tiến hành làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm tim, điện tim và chạy thận cấp ngay trong đêm để đảm bảo tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - khoa thận và lọc máu bệnh viện - cho biết: "Do bệnh nhi không uống thuốc điều trị đều và dùng thuốc nam nên tình trạng rất nặng. Cháu sẽ phải chạy thận nhân tạo khoảng năm ngày, sau đó chuyển sang thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng). Bệnh nhi vẫn có cơ hội được chữa trị nhưng sẽ là một cuộc chiến lâu dài và cần được thay thế thận".

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