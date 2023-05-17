Thông tin MỚI nhất về vụ 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo

Tin y tế 17/05/2023 14:29

Theo thông tin, hiện tại sức khỏe cả 3 bệnh nhi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo có cải thiện nhưng vẫn cần được tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 16/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đêm ngày 15/5, bệnh viện điều chuyển thuốc BAT từ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để cứu 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau ăn chả lụa.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 13/5, gia đình có 4 người (ngụ TP.Thủ Đức) gồm 1 người dì cùng 3 anh em ruột là N.V.H (14 tuổi), N.V.Đ (13 tuổi) và N.T.X (10 tuổi) có mua chả lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng từ 12 – 18 giờ cùng ngày, cả 4 người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó, từ từ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và 3 đứa trẻ bị yếu cơ dần.

Thông tin MỚI nhất về vụ 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo - Ảnh 1
1 trong 3 bệnh nhi nghi bị ngộ độc botulinum - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 14/5, cả 3 em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng mệt lả. Bệnh nhi N.V.Đ có biểu hiện sụp mi, yếu 2 chân và đến 5 giờ sáng 15/5 thì bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy.

2 em còn lại là N.V.H và N.T.X cũng có biểu hiện sụp mi, yếu chân vào chiều 14/5. Đến sáng 15/5, hai bé này cũng xuất hiện sụp mi mắt, yếu dần tứ chi, sức cơ khoảng 4/5 nên Bệnh viện Nhi đồng 2 đã mời bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ do nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc. Khoảng 15 giờ ngày 15/5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn chả lụa.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Báo Người Lao Động, sáng 17/5, TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin về tình hình sức khỏe 3 bệnh nhi (2 nam, 1 nữ) ở TP Thủ Đức bị ngộ độc botulium sau khi ăn giò lụa bán dạo.

Thông tin MỚI nhất về vụ 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo - Ảnh 2

Sức khoẻ 3 bệnh nhi ngộ độc có cải thiện sau khi được truyền thuốc hiếm BAT - Ảnh Báo Người lao động

Theo đó, bệnh nhi N.V.Đ (13 tuổi) sau 28 giờ được truyền BAT thì đã tỉnh, được duy trì thuốc an thần liều thấp, sức cơ tứ chi 3-4/5. Đây là ca ngộ độc nặng nhất, hiện đang được đề nghị ngưng an thần để đánh giá sức cơ.

Bệnh nhi N.V.H (14 tuổi) sau 27 giờ được truyền BAT cũng đã tỉnh, sức cơ tứ chi 5/5.

Tương tự, bệnh nhi N.T.X (10 tuổi) cũng tỉnh sau 27 giờ sau truyền BTA, sức cơ tứ chi 4-5/5.

Các bác sĩ đánh giá cả 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum có cải thiện sau truyền thuốc giải độc BAT, sẽ được tiếp tục theo dõi sát mỗi 4 giờ 1 lần.

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